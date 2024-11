FC Utrecht boekt moeizame zege op NEC en blijft in spoor van koploper PSV

FC Utrecht heeft N.E.C. zondagmiddag met 1-2 verslagen in de Nijmeegse Goffert. Met de eerste doelkans van de wedstrijd kwam FC Utrecht op voorsprong via Yoann Cathline. Na rust werd het snel gelijk, via een fantastische solo-goal van Sontje Hansen, die gebruikmaakte van een mislukte corner van Utrecht. De winnende goal kwam van Victor Jensen, die zelf de aanval opzette. Met de overwinning blijft FC Utrecht keurig tweede staan en volgt het PSV op de voet met slechts twee verliespunten meer.

De wedstrijd begon evenwichtig. Hoewel er weinig kansen gecreëerd werden, kon er aan beide kanten door stevig druk te zetten gevaar worden gesticht. Na een aantal minuten al werd het penibel voor doelman Robin Roefs van N.E.C., wiens bal bijna onderschept kon worden door Utrecht-spits Anthony Descotte. Diezelfde Belg pakte later de bal ook nog bijna af van Bram Nuytinck, maar sleepte er slechts een corner uit. Aan de andere kant kwamen Mike van der Hoorn en Vasilios Barkas dan weer tweemaal in de problemen dankzij het drukzetten van Koki Ogawa.

Pas in de 36e minuut kwam dan het eerste schot van de wedstrijd, wat gelijk ook een doelpunt waard werd. Yoann Cathline kreeg de bal na slecht verdedigen van Iván Márquez aan de linkerkant van de zestien. Hij haalde uit naar de verre hoek en passeerde zo de doelman. Dat was de derde keer dit seizoen.

Net na rust kon N.E.C. het tij keren met een werkelijk magistraal doelpunt. FC Utrecht kreeg een corner, maar deze werd slecht genomen door oud-N.E.C.-er Souffian El Karouani en nog slechter aangenomen door Miguel Rodríguez. Sontje Hansen pakte de bal af van de Spanjaard en sprintte het hele veld over. Alsof het niets was wist hij de bal daarna ook nog over doelman Barkas het doel in te werken.

Het werelddoelpunt van Hansen gaf N.E.C. na rust de energie om meer aan te vallen. Zo werd de thuisploeg dominant in de tweede helft, totdat FC Utrecht tegen de verhouding in wederom op voorsprong kwam. Victor Jensen zette zelf de aanval op door de bal aan Siebe Horemans te geven, die voorzette op Jensen. De Deen kopte goed binnen, maar Roefs zag er niet goed uit bij het doelpunt. Uit het lange slotoffensief met veel corners kwam voor N.E.C. geen doelpunt, waarmee de overwinning voor Utrecht een feit was.

Met dit resultaat blijft FC Utrecht in het spoor van koploper PSV. Utrecht staat op vijf punten achterstand van de nummer één met een wedstrijd minder gespeeld. Daarmee doet de ploeg van Ron Jans, die deze week zijn contract verlengde, uitstekende zaken. PSV komt volgende week op bezoek in de Galgenwaard voor een kraker bovenin. N.E.C. zakt na dit weekend een plaatsje op de ranglijst en staat negende. Ook voor de Nijmegenaren staat er een topwedstrijd op het programma. Ajax komt op bezoek.