Kwakman gelooft in megastunt FC Utrecht: ‘Nu met Haller erbij…’

Kees Kwakman is er heilig van overtuigd dat FC Utrecht zich dit seizoen kan plaatsen voor de Champions League. Na de zege op bezoek bij Feyenoord (1-2) staat de ploeg van Ron Jans op de derde plaats in de Eredivisie. Met name door de komst van gelooft Kwakman dat Utrecht niet meer zal zakken op de ranglijst.

FC Utrecht deed zondag goede zaken in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. De huidige nummer drie won in een onderlinge confrontatie met nummer vier Feyenoord met 1-2 en vergrootte zodoende het gat naar vier punten, terwijl ook nummer twee Ajax in het vizier blijft. Tijdens Dit was het Weekend wil Jan Joost van Gangelen weten of Utrecht dit seizoen kans maakt op plaatsing voor de Champions League, waar plek twee recht op geeft.

“Ik denk dat het kan”, begint Kwakman direct. “Er is toch altijd wel eens een verrassing in een seizoen?” Als voorbeeld noemt hij dat NAC Breda in 2007/08 derde eindigde in de Eredivisie. “Utrecht structureel in de top zes, zeven, eigenlijk al jaren. Ook wel een keer vijfde geëindigd, misschien wel vierde.” Sinds 2015/16 eindigde FC Utrecht twee keer op de vijfde plek en een keer als vierde. In de overige seizoenen eindigden de Domstedelingen als zesde of zevende.

Volgende week kan Utrecht weer een goede slag slaan, als er een concurrent op bezoek komt in De Galgenwaard. “Dan AZ-thuis. Het is gewoon een hele lastige ploeg om tegen te spelen. Veel ervaring, een paar jonge jongens”, somt de analist op. Dat het voetbal van de ploeg van Jans niet altijd even ‘sprankelend’ is, doet Kwakman niet zo veel. “Maar nu met Haller erbij… Ik geloof erin dat het kan.”

