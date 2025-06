Kraay maakt zich grote zorgen om ‘kamikazepiloot’ bij Ajax

Hans Kraay junior ‘houdt zijn hart vast’ nu Frank Peereboom assistent wordt van John Heitinga bij Ajax. De trainer, die vorig seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had, is volgens de analist een ‘kamikazepiloot’. Kraay hoopt dan ook niet dat Peereboom zich over de opbouw van achteruit gaat ontfermen.

Heitinga werd onlangs aangesteld als de opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Waar Dave Vos onder de Italiaan nog assistent was, vertrekt hij deze zomer uit Amsterdam. In de technische staf zal hij worden vervangen door Peereboom. “Ik houd mijn hart een klein beetje vast”, begint Kraay in zijn column in Voetbal International.

“Ik hoop niet dat John Heitinga hem de opbouw vanuit de keeper laat doen. Want bij Jong Ajax heeft Frank Peereboom zich gemanifesteerd als een kamikazepiloot”, gaat de analist verder. Volgens Kraay mochten keepers bij Jong Ajax hun verdedigers te allen tijde inspelen, ook als ze volledig in de dekking stonden. “Die raakten vervolgens de bal kwijt en vaak leidde dat tot tegengoals. En het enige dat Frank dan riep: Jammer jongens, volgende keer beter.”

Peereboom heeft ‘andere kwaliteiten’

Door Jong Ajax op die manier te laten spelen, sloeg Peereboom de plank volledig mis, zo stelt Kraay. “Als hoofdtrainer van Jong Ajax leid je de spelers op voor Ajax 1, dus door ze ook te laten voetballen en opbouwen zoals bij Ajax 1. Maar zo risicovol opbouwen zoals de Jong Ajax-keepers en -verdedigers mochten, dat heb ik bij Ajax 1 nog nooit gezien. Hij zal ongetwijfeld andere kwaliteiten hebben, dus Frank: alle succes!”

