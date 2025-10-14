John Heitinga is blij met de aanstelling van Fred Grim als zijn nieuwe assistent, zo laat hij weten in gesprek met de clubkanalen van Ajax. De trainer van de Amsterdammers denkt dat de toevoeging van de oud-doelman aan zijn staf gaat helpen om stabieler te worden.
Ajax hervat zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen AZ. De weken voor de interlandperiode waren turbulent met enkele slechte resultaten, waardoor de druk op Heitinga flink toenam. “We hebben wel een strijdlustig en veerkrachtig Ajax gezien”, is de trainer lovend. “Dat is voor mij de basis. We hebben in wedstrijden goede en minder goede momenten gehad en daar moeten we hard aan werken.”
Heitinga stelt dat Ajax nog ‘te wisselvallig’ is. “Dat is het proces waar we als club inzitten. Dat kost tijd, maar het belangrijkste, met het blok dat komt, is dat we meer stabiliteit in de ploeg gaan krijgen.” Hoe wil hij dat voor elkaar krijgen? “De staf is weer wat veranderd: Fred Grim is erbij gekomen”, antwoordt de trainer.
“Hij is een hele goede aanvulling en een hele goede versterking”, gaat Heitinga verder. “Ik ken Fred al wat langer en ik heb nog met hem gespeeld. Ik weet hoe zijn karakter is en ik denk dat het een goede aanvulling is voor onze staf. Het is iemand die goede veldtrainingen geeft en ervaring heeft.”
Het eeuwige gezwets over de verlosser, man man wat kansloos... Op de eerste plaats denkt Heitinga natuurlijk terecht over zijn eigen positie en dan ga je in elk geval NIET vertellen dat het allemaal nooit meer goed komt. Het is gewoon logisch. Buiten dat weet niemand of Grim in staat is om wat zinnigs toe te voegen of inderdaad stabiliteit te brengen. Maar goed, de man wordt al neergesabeld voordat ie übarhaupt begonnen is. Typisch. Het is daarnaast heel simpel: als Heitinga niet gaat presteren dan zal hij er uiteindelijk uit moeten. En misschien Grim dan ook meteen. Maar: dat moeten we eerst maar weer eens afwachten.
