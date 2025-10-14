John Heitinga is blij met de aanstelling van Fred Grim als zijn nieuwe assistent, zo laat hij weten in gesprek met de clubkanalen van Ajax. De trainer van de Amsterdammers denkt dat de toevoeging van de oud-doelman aan zijn staf gaat helpen om stabieler te worden.

Ajax hervat zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen AZ. De weken voor de interlandperiode waren turbulent met enkele slechte resultaten, waardoor de druk op Heitinga flink toenam. “We hebben wel een strijdlustig en veerkrachtig Ajax gezien”, is de trainer lovend. “Dat is voor mij de basis. We hebben in wedstrijden goede en minder goede momenten gehad en daar moeten we hard aan werken.”

Heitinga stelt dat Ajax nog ‘te wisselvallig’ is. “Dat is het proces waar we als club inzitten. Dat kost tijd, maar het belangrijkste, met het blok dat komt, is dat we meer stabiliteit in de ploeg gaan krijgen.” Hoe wil hij dat voor elkaar krijgen? “De staf is weer wat veranderd: Fred Grim is erbij gekomen”, antwoordt de trainer.

“Hij is een hele goede aanvulling en een hele goede versterking”, gaat Heitinga verder. “Ik ken Fred al wat langer en ik heb nog met hem gespeeld. Ik weet hoe zijn karakter is en ik denk dat het een goede aanvulling is voor onze staf. Het is iemand die goede veldtrainingen geeft en ervaring heeft.”

