The Guardian zet Eredivisie-spelers Mokio, Nijstad, Steur en Natali bij zestig grootste talenten

Jorthy Mokio en Mitchell van Bergen tijdens Sparta - Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
14 oktober 2025, 19:09   Bijgewerkt: 20:14

Jorthy Mokio, Sean Steur (beiden Ajax), Ruud Nijstad (FC Twente) en Andrea Natali (AZ) zijn door The Guardian op de lijst met zestig grootste talenten ter wereld gezet. Alle spelers op de lijst zijn geboren in 2008.

Op de jaarlijkse lijst van The Guardian met de zestig grootste talenten ter wereld prijken dit jaar vier spelers uit de Eredivisie. Mokio, die in de zomer van 2024 de stap van AA Gent naar Ajax maakte, is er daar een van. “Hij is niet alleen een van de meest getalenteerde spelers geboren in 2008, maar ook een van de meest veelzijdige. Hij is elegant aan de bal, leest het spel goed, kan fantastisch passen en heeft een goed schot. Daarnaast blijft hij maar lopen en heeft hij een goede tackle”, schrijft de krant.

Ook voor ploeggenoot Steur is een plekje weggelegd op de lijst van de Britse krant. “Hij debuteerde dit jaar in het eerste elftal van Ajax en wordt gezien als een van de spelers rond wie de club een nieuw team wil bouwen”, klinkt het. “Vorig seizoen werd hij benoemd tot het grootste talent van de club. Hij is een creatieve middenvelder met een exceptionele balcontrole.”

De andere Nederlander op de lijst is Nijstad, die begin deze maand debuteerde bij FC Twente. “Nijstad heeft de aandacht getrokken van verschillende Europese topploegen en bracht dit jaar zelfs een bezoek aan Juventus. Hij is rustig aan de bal, tactisch slim en heeft een goede linkervoet.” Verder staat ook Natali, die door Bayer Leverkusen wordt verhuurd aan AZ, op de lijst. “Lang, krachtig en helemaal op zijn plek in het hart van de verdediging.”

Karim El Ahmadi tipt Feyenoord, Ajax en PSV: 'Ziyech hoort in de top van Nederland'

Ajax-spits Konadu ziet verschil: Heitinga traint minder op verdedigen dan Farioli

Het Parool: Fred Grim is door Ajax gehaald omdat structuur ontbreekt

