Parool voorspelt keeperswissel bij Ajax: geen Jaros, maar Pasveer tegen AZ

zou zaterdagavond weleens het doel van Ajax kunnen verdedigen in de thuiswedstrijd tegen AZ. Dat is althans de verwachting van Jop van Kempen van Het Parool. De 41-jarige Pasveer moest tot dusverre genoegen nemen met een reserverol achter , maar zou met zijn ervaring 'stante pede' voor meer structuur in het elftal van trainer John Heitinga zorgen, aldus de journalist.

Ajax nam Jaros (24) afgelopen zomer op huurbasis over van Liverpool, waar hij vorig seizoen samenwerkte met Heitinga. De Tsjech is vanaf de start van het seizoen eerste keus onder de lat. In zijn eerste tien officiële wedstrijden in Ajax 1 incasseerde Jaros zestien tegendoelpunten en stapte hij twee keer met een clean sheet van het veld.

Van Kempen schrijft in de rubriek De rood-witte schare van Het Parool dat hij verwacht dat Heitinga, wiens staf afgelopen week werd uitgebreid met oud-keeper Fred Grim, 'een piketpaal gaat slaan' en een wijziging in zijn basisformatie gaat doorvoeren om meer structuur in zijn elftal te krijgen. Branco van den Boomen zou daar op het middenveld voor kunnen zorgen, maar de verslaggever betwijfelt of hij - zodra hij weer fit is - een optie zal zijn. Van Kempen durft de gok te wagen dat Pasveer daarom weleens zijn rentree onder de lat zou kunnen gaan maken en voert daarvoor meerdere redenen aan.

Zo was Jaros afgelopen interlandperiode niet fit genoeg om in actie te komen voor Tsjechië, maar zelfs als hij zaterdag wel kan spelen dan verwacht Van Kempen nog steeds dat Pasveer de voorkeur gaat krijgen. De journalist wijst op de wedstrijden tegen NAC Breda (2-1 winst), Olympique Marseille (4-0 verlies) en Sparta Rotterdam (3-3), waarin Jaros 'niet meer foutloos' was. "Hij gaat mee in de malaise, terwijl de technische staf juist op zoek is naar iemand die het tij kan keren."

"Pasveer – volgende maand wordt hij 42 jaar – is de kortste weg naar een betere verdedigende structuur", schrijft Van Kempen dan ook. "Jaros (24) is technisch de beste keeper van de twee, maar Pasveer is de betere manager. Hij heeft veel meer oog voor de defensieve structuur dan Jaros en hij houdt verdedigers al coachend beter bij de les. Met de mond kan hij meer goals voorkomen dan Jaros, ook al ligt Pasveer misschien iets later in de hoek", aldus de journalist. "Als er één lid van de technische staf is die dat ziet, is het Grim, die zelf keeper was", aldus Van Kempen.