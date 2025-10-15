Live voetbal

Hans Kraay junior reageert op aanstelling Grim bij Ajax: ‘Zucht’

Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 11:18

Hans Kraay junior staat nog niet bepaald te springen om de aanstelling van Fred Grim bij Ajax. De oefenmeester moet John Heitinga, die onder vuur ligt, assisteren bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Kraay junior had liever een andere naam gezien: Jan Wouters.

Namens Voetbal International schrijft Kraay junior wekelijks een column. Deze week gaat hij onder meer in op de aanstelling van Grim bij Ajax. De zestigjarige ex-doelman, die als speler een verleden heeft bij de Amsterdammers, moet Heitinga gaan ondersteunen. Kraay junior reageert veelzeggend op de komst: “Zucht.”

De analist van ESPN komt met uitleg: “Wanneer je als Kroes en Beuker je trainer een zeer instabiele ploeg hebt gegeven, met een karrenvracht aan buitenspelers en nul controleurs, mag er als versterking van de technische staf wel iets méér gewicht komen dan Fred Grim”, begint Kraay junior.

“Grim heeft in Waalwijk, Almere en Emmen best goed en verzorgd aanvallend voetbal gespeeld, maar dat wil toch niet zeggen dat je dan meteen capabel genoeg bent om John Heitinga te redden?”, vervolgt hij.

De voormalig presentator van Lachen om Home Video’s weet wie een betere optie dan Grim zou zijn. “Ik weet heus wel dat van Louis van Gaal en Henk ten Cate dit niet meer willen, maar een tijdje geleden heb ik op De Toekomst een kwartier koffiegedronken met Jan Wouters, die daar werkt als jeugdtrainer. In dat kwartiertje heb ik alleen maar simplistische voetbalwijsheden gehoord, zoals Johan Cruijff en Willem van Hanegem dat ook konden en kunnen. Waarom niet Jan Wouters?”

