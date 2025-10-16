Live voetbal

Voetbalpraat lovend over interview Kroes: 'Dit is een meesterzet'

Niels Hassfeld
16 oktober 2025, 19:45

Alex Kroes heeft zich donderdag duidelijk uitgesproken over de toekomst van John Heitinga bij Ajax. De technisch directeur stelde dat hij ook vertrekt als de trainer wordt ontslagen. Bij Voetbalpraat is men het erover eens dat dit een ‘meesterzet’ is van Kroes.

Ajax Life publiceerde donderdagochtend een interview met Kroes. Daarin gaf de bestuurder van Ajax aan dat hij vorig seizoen tegen critici binnen Ajax over Francesco Farioli had gezegd dat hij bij een ontslag van de trainer ook ontslagen wilde worden. “Zo sta ik er nu ook in”, gaf Kroes aan, doelend op de enorme kritiek op Heitinga.

Bij Voetbalpraat geeft Bram van Polen aan dat dit geen gekke uitspraak is van Kroes. “Ik denk dat hij dat intern ook zo heeft gezegd”, stelt de oud-verdediger. “Hij heeft de selectie samengesteld en staat voor Heitinga; als ze vinden dat het mislukt is, ontsla Kroes dan ook maar”, aldus het PEC Zwolle-icoon. “Hij heeft de selectie samengesteld en daar schort het nodige aan.”

Tijmen van Wissing stelt dat het ‘tactisch een hele slimme zet’ is geweest van Kroes door dit zo te openbaren. “Hij legt nu het dossier op het bord van Menno Geelen, de algemeen directeur. Kroes zegt eigenlijk: ‘Ik ontsla hem niet. Als het nog drie weken kut met peren is met Heitinga, moet je niet naar mij kijken’.” Vincent Schildkamp concludeert dat de algemeen directeur in dat geval dus een dubbel ontslag moet doen als hij van Heitinga af wil. “En dat is misschien een brug te ver voor een algemeen directeur”, speculeert de presentator. Van Wissing besluit: “En dus is dit een meesterzet van Alex Kroes.”

jurgen😎👍
38 Reacties
6 Dagen lid
53 Likes
jurgen😎👍
Ajax is weer cooking!!

Descheids
30 Reacties
16 Dagen lid
36 Likes
Descheids
Ik zie het somber in ik denk dat beidde de kerst niet halen helaas is het een benda daar van boven naar beneden rvc leden die opstappen spelers die beter presteren in andere teams rookie heitinga die helaas hulp nodig heeft van alle kanten … een elftal waar geen voetbal inzit… plaats 5 of 6 zou geweldig zijn

jurgen😎👍
38 Reacties
6 Dagen lid
53 Likes
jurgen😎👍
@Deschijts, praat niet zo dom 🤡🤡🤡🤡🤡

Pietjanhendrik
439 Reacties
86 Dagen lid
429 Likes
Pietjanhendrik
nou dat zou dan de eerste meesterzet zijn....

