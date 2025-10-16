Alex Kroes heeft zich donderdag duidelijk uitgesproken over de toekomst van John Heitinga bij Ajax. De technisch directeur stelde dat hij ook vertrekt als de trainer wordt ontslagen. Bij Voetbalpraat is men het erover eens dat dit een ‘meesterzet’ is van Kroes.

Ajax Life publiceerde donderdagochtend een interview met Kroes. Daarin gaf de bestuurder van Ajax aan dat hij vorig seizoen tegen critici binnen Ajax over Francesco Farioli had gezegd dat hij bij een ontslag van de trainer ook ontslagen wilde worden. “Zo sta ik er nu ook in”, gaf Kroes aan, doelend op de enorme kritiek op Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Bij Voetbalpraat geeft Bram van Polen aan dat dit geen gekke uitspraak is van Kroes. “Ik denk dat hij dat intern ook zo heeft gezegd”, stelt de oud-verdediger. “Hij heeft de selectie samengesteld en staat voor Heitinga; als ze vinden dat het mislukt is, ontsla Kroes dan ook maar”, aldus het PEC Zwolle-icoon. “Hij heeft de selectie samengesteld en daar schort het nodige aan.”

Tijmen van Wissing stelt dat het ‘tactisch een hele slimme zet’ is geweest van Kroes door dit zo te openbaren. “Hij legt nu het dossier op het bord van Menno Geelen, de algemeen directeur. Kroes zegt eigenlijk: ‘Ik ontsla hem niet. Als het nog drie weken kut met peren is met Heitinga, moet je niet naar mij kijken’.” Vincent Schildkamp concludeert dat de algemeen directeur in dat geval dus een dubbel ontslag moet doen als hij van Heitinga af wil. “En dat is misschien een brug te ver voor een algemeen directeur”, speculeert de presentator. Van Wissing besluit: “En dus is dit een meesterzet van Alex Kroes.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.