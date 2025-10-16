Ajax-flop Forbs blijft maar vlammen en krikt statistieken op

Carlos Forbs lijkt helemaal zijn draai te hebben gevonden. De linksbuiten maakt bij zijn club Club Brugge steeds meer indruk en is daar nu ook steeds basisspeler. Ook in de beloftenploeg van Portugal is de snelle aanvaller beslissend.

Forbs werd onlangs opgeroepen voor Portugal Onder 21 en liet zich meermaals zien. Thuis tegen de jongerenploeg van Bulgarije begon hij nog op de bank, maar gaf hij een assist nadat hij was ingevallen. Door zijn goede invalbeurt, mocht Forbs vanaf het begin meedoen in het tweede duel, uit bij Gibraltar.

De buitenspeler gaf in die wedstrijd twee assists: hij bereidde de 0-3 van Mora voor en gaf daarna de beslissende pass op Fabio Baldé. Vervolgens mocht hij de hele wedstrijd op het veld blijven.

Forbs lijkt steeds meer van zijn potentie te laten zien. In 2023 werd hij voor veertien miljoen gekocht door Ajax, maar dat bleek geen geweldig huwelijk. na een mislukte periode bij Wolves is hij nu neergestreken bij Club Brugge. Bij de Belgische formatie was de Portugees in elk van de laatste drie First Division-wedstrijden bij een doelpunt betrokken, iets wat nu ook geldt voor zijn laatste twee duels voor de Portugese beloftenploeg.