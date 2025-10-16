Henk Spaan vreest voor het duel tussen Ajax en AZ van komend weekend voor de flanken van de bezoekers, schrijft hij in Spaan geeft punten in Het Parool. De journalist verwacht dat de Alkmaarders het Ajax op de vleugels heel lastig gaan maken.

Zaterdagavond staan Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar voor de eerste ontmoeting van het seizoen. In zijn column besluit Spaan vast vooruit te blikken op de kraker en legt hij de kwetsbaarheid van de Amsterdammers bloot: de flanken, voorin en achterin. In de achterhoede kampen Owen Wijndal en Youri Regeer met blessures, terwijl Mika Godts Jong België moest afzeggen. Of de Belg zondag kan terugkeren, is nog niet duidelijk.

“Gezien problemen op de flanken, achter- en voorin bij Ajax ga ik letten op Denso Kasius en Mees de Wit”, schrijft Spaan. Laatstgenoemde speelde in zijn jeugd jarenlang in Amsterdam, dus de journalist is benieuwd hoe hij het gaat doen in de Johan Cruijff ArenA. Aan de andere kant heeft Kasius Sadiq voor zich en Spaan weet al precies hoe die kant van het veld eruit gaat zien. “Kasius rent langs de lijn, Sadiq sprint naar binnen. Wat doen Mokio en Godts? Elkaar aankijken, vrees ik.”

Elders op het veld zal het gaan tussen Wouter Goes en Wout Weghorst. Spaan kijkt uit naar die onderlinge duels, zo geeft hij aan. “Ik las ergens dat iemand zich afvroeg wat er misging met het druk zetten van Ajax. Een van de antwoorden kan luiden: Weghorst werkt hard, maar kan niet zo hard lopen”, schrijft de columnist. Ook voor Goes geldt volgens hem dat hij niet zo hard kan lopen. “Maar wel iets harder dan Wout. Ik verheug me op de duels tussen Wout en Wouter.”

