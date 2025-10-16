Alex Kroes heeft de supporters van Ajax precies verteld hoe ze voor het ontslag van John Heitinga kunnen zorgen, zo schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. De technisch directeur gaf in gesprek met Ajax Life namelijk aan dat de trainer ‘nat gaat’ als het hele stadion zich tegen hem keert.

Kroes ging donderdag in gesprek met Ajax Life in op de toekomst van Heitinga. De bestuurder gaf aan dat hij de trainer de kans wil geven. Mocht Heitinga ontslagen worden, zal ook Kroes vertrekken bij Ajax, zo maakte hij duidelijk. Driessen valt vooral over het feit dat de directeur niet met een ‘onvoorwaardelijke steunbetuiging’ aan zijn trainer komt. “Sterker, hij reikt fans de hand hoe zij de trainer de Johan Cruijff ArenA kunnen uitjagen.”

Daarmee doelt Driessen op één zin uit het interview met Kroes. “Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat”, zo stelde de bestuurder. Driessen vindt die uitspraak niet fatsoenlijk van Kroes. “Wat moet een trainer, zelfs een hele voetbalorganisatie, met een directeur die zijn technische beleid afstemt op de ’duim’ van de ArenA?”, vraagt de verslaggever zich af. “Gaat die na een wedstrijd omhoog dan mag Heitinga blijven zitten en gaat die omlaag dan is het opkrassen geblazen. En dan verwijt Kroes de media opportunisme.”

“Een Ajax-directeur die de fans verklapt hoe ze kunnen helpen de trainer te lozen is ongeschikt voor zijn functie”, maakt Driessen heel duidelijk. “Een nimmer vertoonde toelichting op een geforceerd ontslag.” De journalist denkt dat Kroes heel goed wegkomt door het feit dat het bestuurlijk een puinhoop is bij Ajax. “De rvc is leeggelopen en de directie een verzameling lichtgewichten. Anders had Kroes na de publicatie van het interview donderdagmorgen verplicht zijn biezen moeten pakken.”

