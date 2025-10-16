Live voetbal

Driessen: ‘Kroes geeft Ajax-fans machtsmiddel voor ontslag Heitinga’

16 oktober 2025, 20:59

Alex Kroes heeft de supporters van Ajax precies verteld hoe ze voor het ontslag van John Heitinga kunnen zorgen, zo schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. De technisch directeur gaf in gesprek met Ajax Life namelijk aan dat de trainer ‘nat gaat’ als het hele stadion zich tegen hem keert.

Kroes ging donderdag in gesprek met Ajax Life in op de toekomst van Heitinga. De bestuurder gaf aan dat hij de trainer de kans wil geven. Mocht Heitinga ontslagen worden, zal ook Kroes vertrekken bij Ajax, zo maakte hij duidelijk. Driessen valt vooral over het feit dat de directeur niet met een ‘onvoorwaardelijke steunbetuiging’ aan zijn trainer komt. “Sterker, hij reikt fans de hand hoe zij de trainer de Johan Cruijff ArenA kunnen uitjagen.”

Daarmee doelt Driessen op één zin uit het interview met Kroes. “Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat”, zo stelde de bestuurder. Driessen vindt die uitspraak niet fatsoenlijk van Kroes. “Wat moet een trainer, zelfs een hele voetbalorganisatie, met een directeur die zijn technische beleid afstemt op de ’duim’ van de ArenA?”, vraagt de verslaggever zich af. “Gaat die na een wedstrijd omhoog dan mag Heitinga blijven zitten en gaat die omlaag dan is het opkrassen geblazen. En dan verwijt Kroes de media opportunisme.”

“Een Ajax-directeur die de fans verklapt hoe ze kunnen helpen de trainer te lozen is ongeschikt voor zijn functie”, maakt Driessen heel duidelijk. “Een nimmer vertoonde toelichting op een geforceerd ontslag.” De journalist denkt dat Kroes heel goed wegkomt door het feit dat het bestuurlijk een puinhoop is bij Ajax. “De rvc is leeggelopen en de directie een verzameling lichtgewichten. Anders had Kroes na de publicatie van het interview donderdagmorgen verplicht zijn biezen moeten pakken.”

Copa
2.216 Reacties
766 Dagen lid
22.807 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Driessen denkt of althans hij roept dit en hoopt dat we erin meegaan dat het GEHELE stadion, dwz ALLE supporters op een gegeven moment, zich tegen Heitinga zullen keren.. Erg naïef van Valentijn. Ik snap wel dat hij iets moete zeggen anders zegt zijn baas, valentijn jongen het wordt tijd voor een ander. Maar wie weet als ALLE lezers van deze krant dit willen

12deman
566 Reacties
109 Dagen lid
412 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden ik hoop dat ze de duimen zo lang mogelijk omhoog houden. Maar wanneer je de waan van de dag laat prevelen boven een strategie visie en beleid is het al veel te laat.

Descheids
34 Reacties
16 Dagen lid
36 Likes
Descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is echt een hele vreemde gang van zaken ik snap er niks van helaas is alex niet meer zo COOKING als ik dacht…… ik zie het somber in…….. ik denk dat al mijn mede ajax succes supporters snakken naar nieuwe leiding of iets positiefs wat dan ook! Het wordt helaas weer een lang jaar met weinig om naar vooruit te kijken ach ja plek 4 of zou mooi zijn! Of niet maatje Arena en maatje hahaha en jullie dan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

