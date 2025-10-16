Demy de Zeeuw zou het leuk vinden om in de toekomst terug te keren bij Ajax, zo laat hij weten aan Ajax Showtime. De oud-middenvelder denkt nu nog niet aan een rentree in Amsterdam, maar staat hier in de toekomst wel voor open. De Zeeuw stelt de voorwaarde dat hij wel geschikt moet zijn voor de functie.

De Zeeuw stopte in 2015 met voetballen en is momenteel verbonden aan het mediaplatform 433 en de FIFA. Met 433 hoopt de oud-voetballer het medialandschap rondom het voetbal te veranderen door positiviteit te brengen. Bij de FIFA probeert hij onder leiding van Arsène Wenger om oud-spelers betrokken te houden bij het voetbal. Door supporters van Ajax wordt hij regelmatig gelinkt aan een functie bij Ajax.

In gesprek met Ajax Showtime gaat De Zeeuw in op deze berichten. “Ik ben nu op een hele andere manier betrokken bij het voetbal”, laat hij weten. “Ik doe nu veel op social, marketing en media. Dat is wel iets wat mij ligt.” De 27-voudig international geeft aan dat hij nog niet weet wat hij in de toekomst gaat doen. “Het lijkt me wel leuk om iets te doen bij Ajax. Als het moment daar is, lijkt me dat leuk.”

Voorlopig is dat nog niet aan de orde, stelt De Zeeuw. “Maar dan moet ik ook goed genoeg zijn om die functie te bekleden. Niet alleen omdat ik een Ajax-verleden heb”, maakt de oud-Ajacied duidelijk. “Je moet ook echt dingen hebben gepresteerd, wil je zo’n job goed kunnen vervullen en daar ben ik nu nog niet goed genoeg voor”, geeft hij toe. De Zeeuw zou in de toekomst commercieel directeur kunnen worden, maar nu nog niet. “Volgens mij doen ze het commercieel heel goed bij Ajax. Ik heb wel een groot netwerk, ook internationaal, maar tot nu toe ben ik erg druk met 433 en de FIFA-werkzaamheden. Als ik wat ouder ben, is het misschien leuk om dingen voor “mijn” club te verrichten.”

