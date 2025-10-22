Wesley Sneijder begrijpt niets van de keuze van John Heitinga om te wisselen in de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. Na de vroege rode kaart van Kenneth Taylor moest Gloukh het veld ruimen, tot groot ongenoegen van de aanwezige uitsupporters.

Ajax begon nog goed aan de wedstrijd, zag Sneijder. “Ze stonden prima met een laag blok. 4-4-2 met Weghorst en Gloukh hoog op het veld. In de omschakeling hadden ze een paar leuke ballen. Maar dan gebeurt zoiets”, doelt de analist van Ziggo Sport op de rode kaart van Taylor. “En dan zit ook alles tegen.”

“Alleen, deze wissel…”, verzucht Sneijder over de wissel van Gloukh voor Jorthy Mokio. “Wij hadden het er nog over: wie moet hij nu gaan wisselen? Ik had Weghorst eraf gehaald. Omdat je dan toch nog een beetje ruimte krijgt, die ga je krijgen, in de omschakeling. En dan heb je met snelheid ook nog wat aan Gloukh, ook in balbeheersing op het middenveld.”

'Gloukh de enige die je niet mag wisselen'

Ronald de Boer vult aan: “En tegen PSV heeft hij als valse spits gespeeld, dat deed hij goed.” Sneijder reageert: “Afgelopen weekend wordt Gloukh ook gewisseld en het hele stadion keert zich tegen je. Degene die je vanavond absoluut niet op zo'n moment eruit mag halen, met alles wat er omheen je deelt, is Gloukh. Dat moet je niet doen.”

“Dat is het enige waar ze boos om kunnen zijn”, zegt Sneijder, doelend op de spreekkoren die volgden: vanuit het uitvak klonk ‘Johnny rot op’. “Maar Johnny zal zich ook vasthouden aan het eerste kwartier. Dat klinkt gek, maar het is wel een klein beetje zo.”