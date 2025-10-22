Live voetbal

Sneijder begrijpt niets van wissel Gloukh: 'Dit moet Heitinga niet doen'

Ajax-speler Oscar Gloukh
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 22:33

Wesley Sneijder begrijpt niets van de keuze van John Heitinga om Oscar Gloukh te wisselen in de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. Na de vroege rode kaart van Kenneth Taylor moest Gloukh het veld ruimen, tot groot ongenoegen van de aanwezige uitsupporters.

Ajax begon nog goed aan de wedstrijd, zag Sneijder. “Ze stonden prima met een laag blok. 4-4-2 met Weghorst en Gloukh hoog op het veld. In de omschakeling hadden ze een paar leuke ballen. Maar dan gebeurt zoiets”, doelt de analist van Ziggo Sport op de rode kaart van Taylor. “En dan zit ook alles tegen.”

Artikel gaat verder onder video

“Alleen, deze wissel…”, verzucht Sneijder over de wissel van Gloukh voor Jorthy Mokio. “Wij hadden het er nog over: wie moet hij nu gaan wisselen? Ik had Weghorst eraf gehaald. Omdat je dan toch nog een beetje ruimte krijgt, die ga je krijgen, in de omschakeling. En dan heb je met snelheid ook nog wat aan Gloukh, ook in balbeheersing op het middenveld.”

'Gloukh de enige die je niet mag wisselen'

Ronald de Boer vult aan: “En tegen PSV heeft hij als valse spits gespeeld, dat deed hij goed.” Sneijder reageert: “Afgelopen weekend wordt Gloukh ook gewisseld en het hele stadion keert zich tegen je. Degene die je vanavond absoluut niet op zo'n moment eruit mag halen, met alles wat er omheen je deelt, is Gloukh. Dat moet je niet doen.”

“Dat is het enige waar ze boos om kunnen zijn”, zegt Sneijder, doelend op de spreekkoren die volgden: vanuit het uitvak klonk ‘Johnny rot op’. “Maar Johnny zal zich ook vasthouden aan het eerste kwartier. Dat klinkt gek, maar het is wel een klein beetje zo.”

Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Respect voor de supporters die daar zijn. De spelers mogen wel een duit in het zakje doen voor de onkosten, die zij gemaakt hebben. Gloukh wissel uit angst voor de pot tegen Twente?

Heitinga is als trainer een tactisch onbenul en Taylor zou mij niet verbazen dat die voor zijn onbesuisde tackel bewust zichzelf een rode kaart wilde aansmeren.

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

