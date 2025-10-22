Vroege rode kaart Taylor leidt horroravond Ajax bij Chelsea in: 5-1

Ajax heeft woensdag een ruime nederlaag geleden bij Chelsea in de Champions League. Na een vroege rode kaart voor Kenneth Taylor eindigde het duel op Stamford Bridge in 5-1.
Ajax begon het duel in Londen met Remko Pasveer op doel en James McConnell in de basis in plaats van Davy Klaassen. De Amsterdammers begonnen prima aan de wedstrijd en wisten een kwartier lang goed tegenstand te bieden. Daarna ging alles mis, toen Taylor een bal verkeerd aannam. Facundo Buonanotte kwam er namelijk goed tussen, waarbij de Ajax-captain hem vol op de enkel trapte. Arbiter Felix Zwayer gaf in eerste instantie geel, maar na ingrijpen van de VAR besloot hij rood te geven.
Direct daarna sloeg Chelsea toe. De vrije trap werd op het hoofd van Wesley Fofana gelegd, die de bal doorkopte naar Marc Guiu. Voor de Spanjaard was het van dichtbij een koud kunstje om Pasveer te verschalken: 1-0. Heitinga besloot daarna de balans in zijn ploeg terug te brengen door Jorthy Mokio te brengen voor Oscar Gloukh, tot woede van de meegereisde fans. Tien minuten later ging het weer mis voor Ajax, toen Moisés Caicedo besloot om van afstand uit te halen. Zijn schuiver raakte de voet van Josip Sutalo, waarna de bal van richting veranderde. Pasveer was al onderweg naar de andere hoek en was dus kansloos.
Na een halfuur spelen bracht Ajax de spanning terug in de wedstrijd. Raúl Moro trok naar binnen en Tosin Adarabioyo stapte in het strafschopgebied op zijn voet: penalty. Wout Weghorst ging achter de bal staan en schoot deze via Filip Jörgensen binnen. De spits was in de minuten daarna zeer bedrijvig. In een duel met Adarabioyo kreeg hij de voet van de verdediger vol op zijn hoofd, waarna hij flink bloedde. De mandekker van Chelsea mocht van geluk spreken dat hij daar geen tweede gele kaart kreeg.
Vlak voor rust liep Ajax helemaal leeg. Eerst veroorzaakte Weghorst een penalty na een charge op Fernández, die zelf voor 3-1 zorgde. In blessuretijd kreeg Chelsea nóg een strafschop na een overtreding van Baas, die door Estevao werd benut. Zo ging Ajax met een pijnlijke 4-1 achterstand rusten.
Na de pauze ging Chelsea verder waar het gebleven was. Invaller Tyrique George mocht drie minuten in de tweede helft vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen, waarna de 5-1 via Lucas Rosa achter Pasveer belandde. Na die treffer nam Chelsea wat gas terug en meldde het zich nog maar sporadisch voor het doel van Pasveer. De doelman moest nog wel enkele keren reddend optreden, maar werd niet meer gepasseerd. Even leek Ajax te moeten vrezen voor de grootste Europese nederlaag ooit, maar deze werd niet geëvenaard; dat record blijft vooralsnog staan op het 1-6 verlies in eigen huis tegen Napoli in oktober 2022. Wel blijven de Amsterdammers nog puntloos in het huidige Champions League-seizoen. Na drie duels bungelen de Amsterdammers onderaan met een doelsaldo van min tien.
Johnny al ontslagen? Of wachten ze tot morgen?
@jurgen😎👍 van mij part me schoonmoeder, als hij maar weg is.
Het kwartje wou maar niet vallen bij het ajax Bestuur ik heb vanaf het begin al gezegd dat ajax geen een wedstrijd zou winnen ze hebben onder heitinga keizer niets te zoeken in de champions league of Europa League de ene rampzalig wedstrijd na de andere ze worden. Totaal afgestraft hopelijk nemen ze na deze drama afscheid van heitinga keizer Peereboom grim en ook van kroes schandalig gewoon het kon al niet meer langer nu de zwaarste afstraffing die ze gehad hebben
@VARcheck kameraden wisten dit al toen ze zich plaatste voor CL vorig jaar! Ajaxieden denken dat alles om Ajax draait. Weghorst gezien vanavond, Ajax zal wel balen dat ie geen 3 wedstrijden kreeg afgelopen weekend. Wat een engnek, kansloos Ajax zero points dit jaar CL geen coëfficiëntpunten, maar ze hebben 35mln gebeurd beetje uitstel van executie.
Bij de loting dacht chelsea een zware kluif te hebben, want ze maakten de grote fout door hun team nederlandse recensies te laten lezen die veelal afkomstig bleken van deschijtert : kijken naar het verleden en sterren op het shirt. Met dat in gedachte zou linfield de zwaarste tegenstander uit Europa moeten zijn met een recordaantal landstitels. Maar toen ze doorkregen wat voor tegenstand ze gingen krijgen besloten ze genadig te zijn en een c elftal op te stellen dat bol stond van de jeugd. Helaas bleek na een uur dat de bewijsdrang van die selectie ook te groot was en moesten ze zich in gaan houden om nog iets over te laten van de ooit zo grote reputatie en status van hun tegenstander.
