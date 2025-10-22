Vroege rode kaart Taylor leidt horroravond Ajax bij Chelsea in: 5-1

Ajax heeft woensdag een ruime nederlaag geleden bij Chelsea in de Champions League. Na een vroege rode kaart voor eindigde het duel op Stamford Bridge in 5-1.

Ajax begon het duel in Londen met Remko Pasveer op doel en James McConnell in de basis in plaats van Davy Klaassen. De Amsterdammers begonnen prima aan de wedstrijd en wisten een kwartier lang goed tegenstand te bieden. Daarna ging alles mis, toen Taylor een bal verkeerd aannam. Facundo Buonanotte kwam er namelijk goed tussen, waarbij de Ajax-captain hem vol op de enkel trapte. Arbiter Felix Zwayer gaf in eerste instantie geel, maar na ingrijpen van de VAR besloot hij rood te geven.

Direct daarna sloeg Chelsea toe. De vrije trap werd op het hoofd van Wesley Fofana gelegd, die de bal doorkopte naar Marc Guiu. Voor de Spanjaard was het van dichtbij een koud kunstje om Pasveer te verschalken: 1-0. Heitinga besloot daarna de balans in zijn ploeg terug te brengen door Jorthy Mokio te brengen voor Oscar Gloukh, tot woede van de meegereisde fans. Tien minuten later ging het weer mis voor Ajax, toen Moisés Caicedo besloot om van afstand uit te halen. Zijn schuiver raakte de voet van Josip Sutalo, waarna de bal van richting veranderde. Pasveer was al onderweg naar de andere hoek en was dus kansloos.

Na een halfuur spelen bracht Ajax de spanning terug in de wedstrijd. Raúl Moro trok naar binnen en Tosin Adarabioyo stapte in het strafschopgebied op zijn voet: penalty. Wout Weghorst ging achter de bal staan en schoot deze via Filip Jörgensen binnen. De spits was in de minuten daarna zeer bedrijvig. In een duel met Adarabioyo kreeg hij de voet van de verdediger vol op zijn hoofd, waarna hij flink bloedde. De mandekker van Chelsea mocht van geluk spreken dat hij daar geen tweede gele kaart kreeg.

Vlak voor rust liep Ajax helemaal leeg. Eerst veroorzaakte Weghorst een penalty na een charge op Fernández, die zelf voor 3-1 zorgde. In blessuretijd kreeg Chelsea nóg een strafschop na een overtreding van Baas, die door Estevao werd benut. Zo ging Ajax met een pijnlijke 4-1 achterstand rusten.

Na de pauze ging Chelsea verder waar het gebleven was. Invaller Tyrique George mocht drie minuten in de tweede helft vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen, waarna de 5-1 via Lucas Rosa achter Pasveer belandde. Na die treffer nam Chelsea wat gas terug en meldde het zich nog maar sporadisch voor het doel van Pasveer. De doelman moest nog wel enkele keren reddend optreden, maar werd niet meer gepasseerd. Even leek Ajax te moeten vrezen voor de grootste Europese nederlaag ooit, maar deze werd niet geëvenaard; dat record blijft vooralsnog staan op het 1-6 verlies in eigen huis tegen Napoli in oktober 2022. Wel blijven de Amsterdammers nog puntloos in het huidige Champions League-seizoen. Na drie duels bungelen de Amsterdammers onderaan met een doelsaldo van min tien.