John Heitinga ‘snapt de emoties bij de fans’ na zijn veelbesproken keuze om Oscar Gloukh te wisselen tegen Chelsea (5-1 nederlaag). De trainer van Ajax slachtofferde de aanvallende middenvelder, nadat Kenneth Taylor een vroege rode kaart kreeg. De fans zongen daarna ‘Johnny rot op’ vanuit het uitvak.

Na een hoopgevend eerste kwartier stortte Ajax volledig in. Kenneth Taylor incasseerde een rode kaart na een tackle op Facundo Buonanotte en vlak daarna maakte Marc Guiu de 1-0. Heitinga koos ervoor om creatieveling Gloukh naar de kant te halen en te vervangen door Jorthy Mokio. Uiteindelijk verloren de Amsterdammers fors.

Artikel gaat verder onder video

“De welbekende gifbeker moet echt leeg”, zegt Heitinga tegen Ziggo Sport. “We wilden Chelsea hoog vastzetten bij doeltrappen. Vanuit balverlies wilden we gelijk omschakelen en er rondom de middenlijn uitkomen. Ik denk dat het vijftien minuten gewerkt heeft, tot aan de ongelukkige rode kaart. Dan moet je wisselen. Ik snap de emoties van de fans. Het plan daarna is dat je met twee zessen wil spelen, en aan de buitenkant wil je snelheid hebben – met Raúl Moro en Mika Godts, waarmee we uiteindelijk ook nog een goal konden scoren, met Wout als targetman.”

“Dan moet je een aantal goals incasseren: twee penalty’s en twee schoten die van richting werden veranderd. Na rust kom je de kleedkamer uit en krijg je meteen 5-1 tegen. Ik heb een moedig Ajax gezien; de jongens hebben gestreden. Daarna hoorde ik ook nog fans zingen die achter de ploeg bleven staan. Dat is belangrijk”, zegt Heitinga verder. “Je moet die klap incasseren, maar de jongens hebben gestreden.”

'Wat verwacht je dan?'

“Als we met tien man komen te staan, wordt het wel lastig. Dat wisten we. Ik moet zeggen dat de jongens elke meter hebben gelopen, voor elkaar en met elkaar. Dat is echt de teamspirit die ik vanavond heb gezien”, vervolgt de trainer. Daarop reageert Noa Vahle: "Ik vind het mooi dat je positief bent, maar het zure is natuurlijk dat je voor dat strijden niet zo heel veel koopt. Dat is misschien wel het repeterende verhaal van Ajax in de Champions League, of niet?” Heitinga antwoordt: “Ja, maar goed, wat verwacht je dan nu?”

“Je staat na vijftien minuten met tien man. Ik denk dat de organisatie heel goed stond, het plan klopte. Dan speel je tegen Chelsea, en dan weet je dat je ook een beetje geluk moet hebben. Dan maak je de aansluitingstreffer, maar daarna krijg je twee penalty’s tegen. Ik moet dat terugzien, maar volgens mij was er één zeker makkelijk gegeven. Dat draai je niet meer terug. Daarom zeg ik: de welbekende gifbeker moet leeg. Dat is klote, maar het is zoals het is nu."

Heitinga reageert op Sneijder

In de pauze zei Wesley Sneijder nog dat hij zelf Wout Weghorst naar de kant gehaald zou hebben. Is Heitinga het daarmee eens? “Nee. We wilden een targetman hebben daar. Je zag Wout een aantal keer de bal goed vasthouden en duelleren. We kozen uiteindelijk om met twee zessen te spelen, met name met Jorthy, waarvan je weet dat je ook op de breedte kan en vooruit kan. Dat is de keuze. Vooral de snelheid aan de buitenkant was belangrijk.”

Heitinga toont begrip voor de boze fans, maar wilde hun gedrag niet te zwaar opnemen. “Ik snap de emoties. De emoties waren er kort, daarna gingen de fans weer achter de ploeg staan. Je komt hier allemaal naartoe, je hebt meer dan 2000 fans hier. Je wilt een mooie wedstrijd zien, maar je staat na een kwartier met tien man. Dan doe je een wissel, je hebt een creatieve speler, die haal je eraf. Dat is een keuze die wij maken. Je weet ook dat het een lange avond wordt. Zeker op de manier waarop we moesten incasseren.”

Op de vraag of hij de druk van de fans voelt, antwoordt Heitinga kort: “Dat is iets waar ik nu niet mee bezig ben. Ik richt me nu gewoon op Twente. Dat is de volgende wedstrijd. De jongens moeten zich nu instellen. Morgen gaat de groep trainen. Dat is het belangrijkste.”

De trainer blijft ondanks de zware nederlaag hoopvol over de resterende groepsduels. “We staan helemaal onderaan, dat klopt. We hebben tegen de ploegen gespeeld waarvan we wisten dat het lastig zou worden. Elke punt tegen de eerste ploeg was meegenomen. Nu moet je je punten halen uit de aankomende vijf wedstrijden. Je ziet ook, het zijn gekke uitslagen, ik zie gisteren grote uitslagen, vandaag ook. Het is zuur, we zitten aan de verkeerde kant.”