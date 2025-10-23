Live voetbal

Valentijn Driessen: 'Weghorst is een volledig doorgedraaide spits, hij helpt Ajax niet'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
23 oktober 2025, 07:45

Valentijn Driessen is uiterst kritisch na de harde nederlaag van Ajax in de Champions League op bezoek bij Chelsea. De journalist vindt dat twee spelers verantwoordelijk zijn voor dit debacle en het mogelijke ontslag van John Heitinga: Wout Weghorst en Kenneth Taylor.

"Tegen Chelsea lieten aanvoerder Taylor en de ervaren Weghorst Ajax en de coach evenwel zakken", begint Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Taylor omdat hij na een kwartier in zijn blinde ijver na een slechte aanname een domme overtreding maakte en terecht werd weggestuurd."

Artikel gaat verder onder video

De journalist vervolgt: "Direct na de rode kaart van Taylor brak het Amsterdamse verzet met een negatieve hoofdrol voor Weghorst. Niet alleen omdat hij de bal half raakte en Chelsea in het vervolg van de aanval de score opende. Nee, vooral door – hoe voorspelbaar – het recalcitrante gedrag van Weghorst."

Weghorst helpt Ajax niet

Driessen vindt het stuitend hoe Weghorst zich gedraagt op het veld en ziet dan ook dat hij Ajax, ondanks dat hij met een strafschop trefzeker was, totaal niet helpt: "Het is een volledig doorgedraaide spits, die overal op het veld zijn eigen oorlogjes uitvoert, helpt dan niet. Het gedrag van Weghorst werkte juist contraproductief. Helemaal met de wetenschap dat iemand met de persoonlijkheid van Weghorst in de hiërarchie binnen de spelersgroep bovenaan staat en niemand hem hardop durft te corrigeren."

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel