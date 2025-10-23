Valentijn Driessen is uiterst kritisch na de harde nederlaag van Ajax in de Champions League op bezoek bij Chelsea. De journalist vindt dat twee spelers verantwoordelijk zijn voor dit debacle en het mogelijke ontslag van John Heitinga: en .

"Tegen Chelsea lieten aanvoerder Taylor en de ervaren Weghorst Ajax en de coach evenwel zakken", begint Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Taylor omdat hij na een kwartier in zijn blinde ijver na een slechte aanname een domme overtreding maakte en terecht werd weggestuurd."

Artikel gaat verder onder video

De journalist vervolgt: "Direct na de rode kaart van Taylor brak het Amsterdamse verzet met een negatieve hoofdrol voor Weghorst. Niet alleen omdat hij de bal half raakte en Chelsea in het vervolg van de aanval de score opende. Nee, vooral door – hoe voorspelbaar – het recalcitrante gedrag van Weghorst."

Weghorst helpt Ajax niet

Driessen vindt het stuitend hoe Weghorst zich gedraagt op het veld en ziet dan ook dat hij Ajax, ondanks dat hij met een strafschop trefzeker was, totaal niet helpt: "Het is een volledig doorgedraaide spits, die overal op het veld zijn eigen oorlogjes uitvoert, helpt dan niet. Het gedrag van Weghorst werkte juist contraproductief. Helemaal met de wetenschap dat iemand met de persoonlijkheid van Weghorst in de hiërarchie binnen de spelersgroep bovenaan staat en niemand hem hardop durft te corrigeren."