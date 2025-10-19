is niet te spreken over de scheidsrechters in de Eredivisie dit weekend. De spits van RKC Waalwijk vindt de arbitrage 'echt lachwekkend' worden en haalt daarbij als voorbeelden de gemiste rode kaarten van (Ajax) en (Telstar) aan.

Weghorst viel zaterdagavond in het duel tussen Ajax en AZ in negatieve zin op. De spits van de Amsterdammers deelde een elleboogstoot uit aan Goes, waarna de aansluitingstreffer van Youri Baas na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. Waar Jeroen Manschot in eerste instantie geen kaart gaf, deelde hij na het zien van de beelden een gele kaart uit.

Bij de wedstrijd tussen Telstar en sc Heerenveen greep Telstar-verdediger Devon Koswal een negatieve hoofdrol door een hele smerige overtreding op Vasilios Zagaritis. Scheidsrechter Dennis Higler beoordeelde het en gaf de verdediger een gele kaart, terwijl VAR Laurens Gerrets niet besloot om de arbiter naar de kant te halen. Daarmee mocht Koswal van geluk spreken.

Kramer heeft de beide momenten ook gezien en laat zich op X nogal negatief uit over de arbitrage. "Wat zijn die scheidsrechters allemaal aan het doen ey. Gister moet Weghorst een rode kaart krijgen. Vandaag moet Koswal een rode kaart krijgen. Het begint echt lachwekkend te worden", schrijft de 36-jarige spits van zich af op X.

Bekijk hieronder de beelden van zowel het moment met Weghorst als die met Koswal.