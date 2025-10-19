Live voetbal 10

Kraay en Van Polen genieten van Targhalline: ‘Doet in alles aan El Ahmadi denken’

Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
19 oktober 2025, 13:31

Hans Kraay junior is groot fan van Oussama Targhalline, zo maakt hij duidelijk in Goedemorgen Eredivisie. De analist stelt dat de Marokkaan nog beter kan worden als hij minder loopt met de bal. Bram van Polen vindt dat Targhalline in alles lijkt op Karim El Ahmadi.

Robin van Persie beschikt dit seizoen over de nodige goede middenvelders bij Feyenoord. Kraay spreekt dan ook van een ‘dilemma’ voor de oefenmeester. “Hij heeft heel veel goede middenvelders. Hwang is geweldig, Valente is goed, Steijn speelt op 10, je hebt Timber, Moder... Het is een karrenvracht aan goede middenvelders”, somt de analist op.

Targhalline kwam afgelopen winter voor nog geen half miljoen euro over van Le Havre, maar kwam in zijn eerste halfjaar niet veel aan spelen toe. Deze voetbaljaargang heeft de Marokkaan wél regelmatig een basisplaats in de ploeg van Van Persie. “Hij is een geweldige dribbelaar. Hij kan uitstekend omschakelen, zoals dat in trainerstaal heet. Ook verovert hij ballen.”

Toch ziet Kraay nog wel een punt waarin Targhalline zich moet verbeteren. “Ik heb weleens de indruk dat hij net even te veel loopt met de bal. Hij kan de bal soms ook gelijk geven”, stelt de oud-voetballer. Van Polen is ook onder de indruk van de controleur. “Hij doet mij in alles aan Karim El Ahmadi denken”, stelt de oud-vleugelverdediger. Dat is Kraay niet volledig met hem eens. “Karim speelde iets simpeler”, besluit hij.

