De gemeente Almelo vreest een confrontatie tussen fans van Feyenoord en Heracles Almelo, nadat een groep supporters van de Rotterdammers zonder toegangsbewijs heeft aangekondigd toch te willen afreizen naar het Asito Stadion. De fans van de koploper willen de spelersbus van Feyenoord opwachten bij het stadion. Hierop heeft de gemeente besloten om een zogeheten 'licht bevel' af te kondigen.

Het verhaal is bekend: een deel van de Feyenoord-supporters heeft besloten om de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo te boycotten vanwege het slechte zicht in het vernieuwde uitvak van het Asito Stadion. De Almelose club nam dit besluit afgelopen zomer nadat er vorig seizoen ongeregeldheden uitbraken bij het duel tussen Heracles en FC Groningen.

Artikel gaat verder onder video

Een groep Feyenoord-supporters, die geen toegangsbewijs hebben voor de wedstrijd, willen nu toch naar Almelo afreizen ondanks dat er een verplichte buscombi geldt. De supporters willen de spelersbus van Feyenoord opwachten bij de ingang van het stadion van Heracles. "Er bestaat daarom een reëel risico op confrontaties tussen supporters van Feyenoord en Heracles. Dat kan leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Daarom geldt er een licht bevel", klinkt het op de website van de gemeente Almelo.

"Dit bevel geeft de politie de bevoegdheid om Feyenoord-supporters zonder geldig toegangsbewijs en die niet gebruik maken van de verplichte buscombi voor Feyenoord-supporters uit de gemeente Almelo weg te sturen als dat nodig is in het belang van de openbare orde en veiligheid. Niet of niet volledig opvolgen van een vordering van de politie om zich te verwijderen uit het grondgebied van de gemeente Almelo is een misdrijf", wordt het besluit dat burgemeester Richard Korteland in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie heeft genomen toegelicht. Het bevel geldt op zondag 19 oktober 2025 van 12.00 uur tot 22.00 uur.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.