Feyenoord-fans plannen verrassende actie bij ingang Heracles-stadion

Ondanks de boycot, reist de harde kern van Feyenoord zondag alsnog af naar Almelo voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Een grote groep supporters wil de spelersbus opwachten bij de ingang van het Erve Asito Stadion.

Eerder deze maand werd bekend dat verschillende supportersgroeperingen van Feyenoord afzien van het duel, vanwege het slechte zicht vanuit het vernieuwde uitvak, veroorzaakt door een tralieconstructie. Van de vijfhonderd beschikbare kaarten zijn er slechts tweehonderd verkocht, terwijl de Rotterdammers normaal gesproken ieder uitvak moeiteloos uitverkopen.

Toch zal er zondagmiddag een deel van de aanhang aanwezig zijn in Almelo, blijkt uit een oproep op Instagram. “Kameraden! Onze spelers mogen nooit de dupe zijn van het falen van anderen! Hoewel wij vinden dat we een standpunt moeten maken richting dit schandalige uitvak, betekent dit niet dat wij onze jongens niet steunen. Daarom roepen wij iedereen op om de spelers aanstaande zondag het laatste steuntje in de rug te geven!”, schrijven De Noordzijde en Rotterdam Radicals.

De fanatieke supporters worden om 14.45 uur verwacht bij de ingang van het stadion van Heracles. De groepen geven supporters nog een tip mee: “Maak onze vrienden in het blauw het niet te makkelijk en kleed je neutraal.”