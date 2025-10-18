Live voetbal 25

Feyenoord-fans plannen verrassende actie bij ingang Heracles-stadion

Feyenoord-fans plannen verrassende actie bij ingang Heracles-stadion
Foto: © Imago
0 reacties
Redactie FCUpdate
18 oktober 2025, 15:20

Ondanks de boycot, reist de harde kern van Feyenoord zondag alsnog af naar Almelo voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Een grote groep supporters wil de spelersbus opwachten bij de ingang van het Erve Asito Stadion.

Eerder deze maand werd bekend dat verschillende supportersgroeperingen van Feyenoord afzien van het duel, vanwege het slechte zicht vanuit het vernieuwde uitvak, veroorzaakt door een tralieconstructie. Van de vijfhonderd beschikbare kaarten zijn er slechts tweehonderd verkocht, terwijl de Rotterdammers normaal gesproken ieder uitvak moeiteloos uitverkopen.

Artikel gaat verder onder video

Toch zal er zondagmiddag een deel van de aanhang aanwezig zijn in Almelo, blijkt uit een oproep op Instagram. “Kameraden! Onze spelers mogen nooit de dupe zijn van het falen van anderen! Hoewel wij vinden dat we een standpunt moeten maken richting dit schandalige uitvak, betekent dit niet dat wij onze jongens niet steunen. Daarom roepen wij iedereen op om de spelers aanstaande zondag het laatste steuntje in de rug te geven!”, schrijven De Noordzijde en Rotterdam Radicals.

De fanatieke supporters worden om 14.45 uur verwacht bij de ingang van het stadion van Heracles. De groepen geven supporters nog een tip mee: “Maak onze vrienden in het blauw het niet te makkelijk en kleed je neutraal.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Harry van der Laan met als inzet Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van der Laan: 'Aanvoerdersband Sem Steijn misser van Van Persie, had nooit gedaan moeten worden'

  • Gisteren, 21:02
  • Gisteren, 21:02
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Tegenvaller voor Van Persie: Timber tóch niet beschikbaar tegen Heracles

  • Gisteren, 15:09
  • Gisteren, 15:09
Rafael Benitez als analist

Feyenoord-tegenstander Panathinaikos praat met Rafael Benítez: debuut in De Kuip lonkt

  • Gisteren, 13:30
  • Gisteren, 13:30
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
16:45
Feyenoord
7,50
5,30
1,41
Wordt gespeeld op 19 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel