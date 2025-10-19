Robin van Persie kan in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo niet beschikken over , meldt het Algemeen Dagblad. De Japanse centrale verdediger is na zijn terugkeer van de interlandperiode, waarin hij tweemaal negentig minuten speelde, geblesseerd geraakt.

Het afhaken van Watanabe bezorgt Van Persie een flinke puzzel voor het uitduel met Heracles Almelo. Door de langdurige blessures van Gernot Trauner, Thomas Beelen en Malcom Jeng zit de oefenmeester nogal dun in zijn centrale verdedigers. Volgens clubwatcher Mikos Gouka is het de verwachting dat Gijs Smal links centraal naar Anel Ahmedhodzic gaat spelen.

Jordan Bos zal zijn opwachting dan gaan maken als linksachter. De blessure van Watanabe zorgt er ook voor dat de achttienjarige Lucas Gardenier vanmiddag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zit. Tijdens de interlandperiode speelde de jonge centrale verdediger wel mee in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht.

Watanabe mist mogelijk ook Panathinaikos en PSV

Dennis van Eersel van Rijnmond weet te melden op X dat Watanabe last heeft van zijn kuit. Mogelijk mist de Japanse linkspoot niet alleen het treffen met Heracles, zo schrijft hij. "Het is nog onduidelijk of hij tegen Panathinaikos en/of PSV er weer bij is", aldus Van Eersel. Mocht Watanabe ook in die wedstrijden ontbreken, dan is dat een forse aderlating voor Feyenoord en Van Persie.

