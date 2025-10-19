Live voetbal 2

Defensieve puzzel voor Van Persie: Watanabe haakt geblesseerd af

Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe
Foto: © Imago
2 reacties
Maurice Mazenier
19 oktober 2025, 12:33   Bijgewerkt: 13:33

Robin van Persie kan in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo niet beschikken over Tsuyoshi Watanabe, meldt het Algemeen Dagblad. De Japanse centrale verdediger is na zijn terugkeer van de interlandperiode, waarin hij tweemaal negentig minuten speelde, geblesseerd geraakt.

Het afhaken van Watanabe bezorgt Van Persie een flinke puzzel voor het uitduel met Heracles Almelo. Door de langdurige blessures van Gernot Trauner, Thomas Beelen en Malcom Jeng zit de oefenmeester nogal dun in zijn centrale verdedigers. Volgens clubwatcher Mikos Gouka is het de verwachting dat Gijs Smal links centraal naar Anel Ahmedhodzic gaat spelen.

Artikel gaat verder onder video

Jordan Bos zal zijn opwachting dan gaan maken als linksachter. De blessure van Watanabe zorgt er ook voor dat de achttienjarige Lucas Gardenier vanmiddag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zit. Tijdens de interlandperiode speelde de jonge centrale verdediger wel mee in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht.

Watanabe mist mogelijk ook Panathinaikos en PSV

Dennis van Eersel van Rijnmond weet te melden op X dat Watanabe last heeft van zijn kuit. Mogelijk mist de Japanse linkspoot niet alleen het treffen met Heracles, zo schrijft hij. "Het is nog onduidelijk of hij tegen Panathinaikos en/of PSV er weer bij is", aldus Van Eersel. Mocht Watanabe ook in die wedstrijden ontbreken, dan is dat een forse aderlating voor Feyenoord en Van Persie.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
5 2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
395 Reacties
31 Dagen lid
605 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoveelste blessure drama voor feijenoord. Dramatisch! Is bijlow inmiddels als eens een keer wedstrijdfit? Of Trauner? Of alle anderen? Blijkt dat er iets structureel niet goed zit in de medische staf met zoveel blessures. Dit is natuurlijk niet alleen dit seizoen. Deze berichten gaan al jaren. Bijzonder dat feijenoord hier niet van leert.

Quarlon
861 Reacties
1.118 Dagen lid
3.589 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids het gaat je echt aan het hart altijd 😅

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
395 Reacties
31 Dagen lid
605 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoveelste blessure drama voor feijenoord. Dramatisch! Is bijlow inmiddels als eens een keer wedstrijdfit? Of Trauner? Of alle anderen? Blijkt dat er iets structureel niet goed zit in de medische staf met zoveel blessures. Dit is natuurlijk niet alleen dit seizoen. Deze berichten gaan al jaren. Bijzonder dat feijenoord hier niet van leert.

Quarlon
861 Reacties
1.118 Dagen lid
3.589 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids het gaat je echt aan het hart altijd 😅

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel