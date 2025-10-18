zal dit seizoen speelminuten gaan maken voor Feyenoord. Dat kondigde trainer Robin van Persie aan op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles Almelo. De oefenmeester kreeg de vraag wat het perspectief is voor de Rotterdamse doelman.

Aanvankelijk werd Bijlow verkozen tot eerste doelman onder Van Persie. Er waren echter twijfels over zijn fitheid en of de doelman wel drie wedstrijden in een week aan kon. Daardoor nam Timon Wellenreuther nog voor het seizoen officieel was begonnen de plek onder de lat over van Bijlow. In de interlandperiode maakte het kind van de club zijn eerste (officieuze) minuten van het seizoen in een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2 nederlaag). Hierbij zag de doelman er niet goed uit bij de bij de openingstreffer van de Schapenkoppen.

Van Persie is desondanks tevreden over Bijlow. "Justin traint alles mee en dat is al geweldig. Daar zijn wij hartstikke blij mee, want rondom de wedstrijddagen speelt hij een fantastische rol. Hij zet de club echt voorop en is enorm ondersteunend richting iedereen. Ik vond hem tegen FC Dordrecht goed spelen, los van de eerste tegengoal", aldus de oefenmeester, die zich ook uitlaat over het perspectief van de 27-jarigegoalie. "Zijn perspectief is dat hij minuten gaat krijgen tijdens dit seizoen. Misschien in de beker, maar daar moet ik het nog met hem over hebben. Ik vind dat hij wel een kans verdient", concludeert de trainer.

