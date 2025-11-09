Live voetbal 9

Zechiël reageert via Instagram op interview Weghorst: 'Mijn voet is nog blauw'

Wout Weghorst en Gjivai Zechiel bij FC Utrecht - Ajax
Foto: © Imago
7 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 15:29   Bijgewerkt: 16:18

Gjivai Zechiël heeft gereageerd op de woorden van Wout Weghorst na FC Utrecht - Ajax. Het is volgens de middenvelder meer dan terecht dat het doelpunt van Weghorst werd afgekeurd, nadat Zechiël zelf het slachtoffer was geworden van een overtreding van Lucas Rosa.

Weghorst dacht Ajax op een 0-1 voorsprong te zetten in de slotfase van de eerste helft, maar vanwege een eerdere overtreding van Rosa ging er een streep door het doelpunt. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door videoscheidsrechter Rob Dieperink naar de kant geroepen en annuleerde de treffer. Vlak daarna opende Utrecht de score; uiteindelijk won de ploeg van Ron Jans met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het echt bizar", zei Weghorst over het besluit. "De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van." Maar, over het doelpunt: "Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met een 0-1 voorsprong de pauze, en nu sta je 1-0 achter."

"Makkelie wijst ook gewoon naar de bal? Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik ook alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. Maar dat is niet alleen deze wedstrijd. Het is al weken aan de gang in de Eredivisie..."

ESPN plaatste een fragment van het interview op Instagram. Daarop reageerde Zechiël: "Mijn voet is nog steeds blauw. 🙃" Zijn reactie heeft in een uur al zo'n 3000 likes verzameld.

➡️ Meer over FC Utrecht - Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Mark van Bommel

Van Bommel geniet: oogappel Ihattaren vernedert Heerenveen-keeper Klaverboer met heerlijke Panenka

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Carl Hoefkens

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
5 7 reacties
Reageren
7 reacties
Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Graag foto's plaatsen van dat voetje. Je weet gewoon dat die jongen zich aanstelt.

descheids
632 Reacties
52 Dagen lid
959 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal eens, werd licht geraakt.

Vrij Dag
156 Reacties
539 Dagen lid
233 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Makkelie heeft zich laten overrulen. Hij had moeten zeggen, ik heb zoveel overtredingen die in mijn ogen niet zwaar genoeg waren om voor af te fluiten en dat vind ik nu ook. Punt uit,

Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Juist.

HenkDeTank
76 Reacties
3 Dagen lid
81 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag onjuist

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was ook gewoon een duidelijke overtreding. Ik snap dat het voor sommige ajax supporters (niet allemaal) lastig is om na alle ellende waar ze in zitten toe te geven dat hij terecht is afgekeurd, maar dat zijn wel de feiten. Sterker nog: als het andersom was geweest, een doelpunt van Utrecht dat was afgekeurd na deze overtreding, was de VAR bejubeld. De VAR was scherp, en kon ingrijpen omdat de overtreding een doelpunt inleide. Mocht de VAR bij elke gemiste overtreding ingrijpen, dan had hij overuren moeten draaien. De enige neutrale en correcte conclusie is dat Makkelie het in eerste instantie verkeerd had gezien, de VAR goed heeft ingegrepen en het doelpunt terecht is afgekeurd. Zechiel was te goed voor de tegenstander, dat ze hem alleen met overtredingen konden afstoppen.

Tukker
34 Reacties
1.136 Dagen lid
260 Likes
Tukker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat naar mijn idee ook niet over de overtreding. Als je na de overtreding door laat voetballen dan kun je naar mijn idee niet een goal afkeuren. Blijft voor mij onduidelijk wat de rol van de VAR nu is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Graag foto's plaatsen van dat voetje. Je weet gewoon dat die jongen zich aanstelt.

descheids
632 Reacties
52 Dagen lid
959 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal eens, werd licht geraakt.

Vrij Dag
156 Reacties
539 Dagen lid
233 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Makkelie heeft zich laten overrulen. Hij had moeten zeggen, ik heb zoveel overtredingen die in mijn ogen niet zwaar genoeg waren om voor af te fluiten en dat vind ik nu ook. Punt uit,

Arena
1.377 Reacties
90 Dagen lid
3.128 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Juist.

HenkDeTank
76 Reacties
3 Dagen lid
81 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag onjuist

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was ook gewoon een duidelijke overtreding. Ik snap dat het voor sommige ajax supporters (niet allemaal) lastig is om na alle ellende waar ze in zitten toe te geven dat hij terecht is afgekeurd, maar dat zijn wel de feiten. Sterker nog: als het andersom was geweest, een doelpunt van Utrecht dat was afgekeurd na deze overtreding, was de VAR bejubeld. De VAR was scherp, en kon ingrijpen omdat de overtreding een doelpunt inleide. Mocht de VAR bij elke gemiste overtreding ingrijpen, dan had hij overuren moeten draaien. De enige neutrale en correcte conclusie is dat Makkelie het in eerste instantie verkeerd had gezien, de VAR goed heeft ingegrepen en het doelpunt terecht is afgekeurd. Zechiel was te goed voor de tegenstander, dat ze hem alleen met overtredingen konden afstoppen.

Tukker
34 Reacties
1.136 Dagen lid
260 Likes
Tukker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat naar mijn idee ook niet over de overtreding. Als je na de overtreding door laat voetballen dan kun je naar mijn idee niet een goal afkeuren. Blijft voor mij onduidelijk wat de rol van de VAR nu is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Ajax

FC Utrecht
2 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
11
3
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
12
5
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
12
6
19
7
Twente
12
2
16
8
Fortuna
12
-2
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel