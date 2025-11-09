heeft gereageerd op de woorden van na FC Utrecht - Ajax. Het is volgens de middenvelder meer dan terecht dat het doelpunt van Weghorst werd afgekeurd, nadat Zechiël zelf het slachtoffer was geworden van een overtreding van Lucas Rosa.

Weghorst dacht Ajax op een 0-1 voorsprong te zetten in de slotfase van de eerste helft, maar vanwege een eerdere overtreding van Rosa ging er een streep door het doelpunt. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door videoscheidsrechter Rob Dieperink naar de kant geroepen en annuleerde de treffer. Vlak daarna opende Utrecht de score; uiteindelijk won de ploeg van Ron Jans met 2-1.

"Ik vind het echt bizar", zei Weghorst over het besluit. "De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van." Maar, over het doelpunt: "Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met een 0-1 voorsprong de pauze, en nu sta je 1-0 achter."

"Makkelie wijst ook gewoon naar de bal? Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik ook alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. Maar dat is niet alleen deze wedstrijd. Het is al weken aan de gang in de Eredivisie..."

ESPN plaatste een fragment van het interview op Instagram. Daarop reageerde Zechiël: "Mijn voet is nog steeds blauw. 🙃" Zijn reactie heeft in een uur al zo'n 3000 likes verzameld.