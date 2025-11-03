Mark van Bommel heeft volgens De Telegraaf vier aanbiedingen naast zich neergelegd. De oud-middenvelder kon aan de slag bij Celtic en bij drie onbekende topclubs uit het Midden-Oosten, maar ging hier niet op in. De clubloze trainer wil namelijk in de buurt blijven van zijn zoon , die revalideert na een kruisbandoperatie.

Van Bommel zit al sinds de zomer van 2024 zonder club, nadat hij vertrok bij het Belgische Royal Antwerp. De voormalig trainer van PSV en Wolfsburg is het afgelopen jaar onder meer in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij Feyenoord, NEC en FC Twente, maar een nieuwe club vond hij nog niet. Onlangs heeft de WK-finalist van 2010 aanbiedingen van Celtic en drie topclubs uit het Midden-Oosten naast zich neergelegd, wat zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez bevestigt aan De Telegraaf. De belangenbehartiger wilde verder geen commentaar geven.

Van Bommel staat revaliderende zoon bij

Toch weet de krant precies waarom Van Bommel heeft besloten om niet op de aanbiedingen in te gaan. De voormalig voetballer wil namelijk graag in de buurt van zoon Ruben blijven. De zomeraanwinst van PSV raakte in het thuisduel met Ajax (2-2) in september ernstig geblesseerd aan zijn kruisband, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Van Bommel kiest er nu voor om zijn gezin op de eerste plaats te zetten, boven een nieuwe baan als hoofdtrainer.

Toekomstige stap naar Midden-Oosten niet uitgesloten

Deze afwijzingen sluiten niet uit dat Van Bommel in de nabije toekomst alsnog aan de slag gaat in het Midden-Oosten. Volgens de krant heeft de clubloze trainer namelijk al 'uitgebreide gesprekken' gevoerd en zou hij behoorlijk onder de indruk zijn van de projecten in West-Azië. Betrokkenen zouden het zelfs als 'fantastisch' hebben omschreven, maar was de timing voor Van Bommel nu dus niet goed.