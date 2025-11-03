Live voetbal

Mark van Bommel wijst vier aanbiedingen af om bij revaliderende zoon Ruben te blijven

Mark van Bommel en Ruben van Bommel
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 november 2025, 15:26   Bijgewerkt: 17:32

Mark van Bommel heeft volgens De Telegraaf vier aanbiedingen naast zich neergelegd. De oud-middenvelder kon aan de slag bij Celtic en bij drie onbekende topclubs uit het Midden-Oosten, maar ging hier niet op in. De clubloze trainer wil namelijk in de buurt blijven van zijn zoon Ruben van Bommel, die revalideert na een kruisbandoperatie.

Van Bommel zit al sinds de zomer van 2024 zonder club, nadat hij vertrok bij het Belgische Royal Antwerp. De voormalig trainer van PSV en Wolfsburg is het afgelopen jaar onder meer in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij Feyenoord, NEC en FC Twente, maar een nieuwe club vond hij nog niet. Onlangs heeft de WK-finalist van 2010 aanbiedingen van Celtic en drie topclubs uit het Midden-Oosten naast zich neergelegd, wat zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez bevestigt aan De Telegraaf. De belangenbehartiger wilde verder geen commentaar geven.

Van Bommel staat revaliderende zoon bij

Artikel gaat verder onder video

Toch weet de krant precies waarom Van Bommel heeft besloten om niet op de aanbiedingen in te gaan. De voormalig voetballer wil namelijk graag in de buurt van zoon Ruben blijven. De zomeraanwinst van PSV raakte in het thuisduel met Ajax (2-2) in september ernstig geblesseerd aan zijn kruisband, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Van Bommel kiest er nu voor om zijn gezin op de eerste plaats te zetten, boven een nieuwe baan als hoofdtrainer. 

Toekomstige stap naar Midden-Oosten niet uitgesloten

Deze afwijzingen sluiten niet uit dat Van Bommel in de nabije toekomst alsnog aan de slag gaat in het Midden-Oosten. Volgens de krant heeft de clubloze trainer namelijk al 'uitgebreide gesprekken' gevoerd en zou hij behoorlijk onder de indruk zijn van de projecten in West-Azië. Betrokkenen zouden het zelfs als 'fantastisch' hebben omschreven, maar was de timing voor Van Bommel nu dus niet goed.

Wat vind jij van de keuze van Mark van Bommel om aanbiedingen af te slaan voor zijn familie?

Laden...
192 stemmen

➡️ Meer nieuws over Mark van Bommel

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ismael Saibari PSV

Perez gedecideerd: 'Geen enkele Eredivisiespeler kan de directe stap naar de Europese top maken'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
Kenneth Perez en Oscar Gloukh

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Neesje
1.588 Reacties
1.133 Dagen lid
8.704 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind Bommel een etterbak maar wel top daddy .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neesje
1.588 Reacties
1.133 Dagen lid
8.704 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind Bommel een etterbak maar wel top daddy .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel