Van Bommel hekelt journalist live op tv: 'Niet roepen als je het niet weet'

Mark van Bommel bij Rondo
Foto: © Rondo
Luuk van Grinsven
16 september 2025, 07:25

Mark van Bommel heeft, live op televisie, uitgehaald naar De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. De werkloze oefenmeester stoort zich aan de geruchten die door de Chef Voetbal de wereld in worden gebracht, zo vertelt hij bij Rondo.

Van Bommel werd afgelopen weken gelinkt aan een dienstverband bij Twente, en ging zelfs op gesprek met Jan Streuer. De oud-middenvelder geeft aan waarom hij afzag van een functie bij de Tukkers.

“Als het niet klopt of ik twijfel, doe ik het niet. Ik twijfelde ook een beetje bij Wolfsburg en toen voelde ik vanaf dag één, dat het niet goed ging”, begint Van Bommel. Wytse van der Goot probeert vervolgens te achterhalen waarom er twijfels waren bij Twente. “Ik zou midden in een seizoen instappen, dan wil je gewoon je eigen ideeën overbrengen”, zegt de oudt-trainer van PSV en Antwerp FC.

“En als Twente in de zomer was gekomen, had je het dan wel gedaan?”, voegt Youri Mulder zich in het gesprek. Van Bommel is duidelijk: “Nee, ik denk het niet.”

Volgens geruchten gaf Van Bommel als eis om vier assistenten mee te nemen naar Twente. Ron Jans wil hier het fijne van weten. “Vier assistenten op het veld… dat heb ik nog nooit gehoord. Als de media dan ook nog een keer opduikt”, zucht de oefenmeester.

“Valentijn Driessen, die vaker verkeerd zit… Je moet het niet roepen als je het niet zeker weet. Ik wacht op het juiste moment en de juiste club. Ik kan er niets aan doen dat het in de media komt. Dat er dingen naar buiten komen, neem ik op de koop toe”, aldus Van Bommel.

