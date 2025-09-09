Danny Blind was fel tegen komst Dolberg naar Ajax: 'Wat is dit voor beleid?'

Danny Blind was tegen de komst van een opvolger van Brian Brobbey bij Ajax. Dat vertelt Valentijn Driessen in de rubriek De Wandelgangen van Vandaag Inside. Het voormalige lid van de raad van commissarissen van Ajax vond het onnodig dat de Amsterdammers een nieuwe spits gingen aanschaffen.
Hoewel veel supporters van Ajax na het vertrek van Brobbey naar Sunderland vonden dat Ajax de markt op moest gaan voor een nieuwe spits, vond Danny Blind dat niet: "Danny vond dat Brobbey verkocht moest worden door Ajax en er geen spits moest terugkomen", vertelt Driessen. "Ja, dat kan natuurlijk niet."
Driessen vervolgt: "Dat heeft Alex Kroes (technisch directeur, red.) natuurlijk wel goed gezien. Blind die zei van: ja we kunnen toch met Wout Weghorst en Bertrand Traoré in de spits gaan spelen. Maar Traoré is natuurlijk gewoon over. Die verkocht Kroes dan ook direct en daarom mocht hij Dolberg kopen.
Daarnaast botste de inmiddels vertrokken Blind bij Ajax over een eventuele terugkeer van zijn zoon naar Amsterdam. Blind ontkent zelf dat hij zijn zoon Daley Blind graag terug had willen halen naar de Johan Cruijff ArenA, maar volgens Driessen is dit wel zo.
"Ik begrijp wel heel goed dat Danny Blind niet tevreden is met de komst van James McConnell. Ze zouden ervaring halen. Blind wilde natuurlijk zijn zoon terughalen. Ajax kon Daley Blind, die een Ajax-clausule in zijn contract had, voor een paar ton terughalen. Alleen John Heitinga wilde dat niet."
Bekijk hier de video waarin Driessen de opmerkelijke rol van Danny Blind bij Ajax bespreekt:
Je houdt of de transfers tegen of je stapt op, wat je niet doet is dan blijven zitten.Hij heeft dan de goede keuze gemaakt door een keuze te maken.
Je bent lid van de RvC, gedraag je daar dan ook naar. Ga nimmer op de stoel van de technische staf zitten. Bevalt het je niet dat jij en jij alleen het voor het zeggen hebt, trek dan je conclusie. Het zou belachelijk en schandalig richting de supporters zijn als je GEEN spits zou halen. Daley wel of niet zal lang wel een punt blijven. Danny zal ontkennen, maar elke vader weet hoe dit zit en 90% van de fans ook. Ik snap maar niet waarom deze jongen denkt dat hij zo belangrijk is. Ajax heeft DE FOUT gemaakt hem WEER aan te stellen toen hij de club in de steek liet .
Je kan zeggen wat je wilt maar bijna alle aankopen van Alex Kroes zijn nog geen succes. Dolberg speelde een interland wedstrijd tegen Schotland en was heel matig met 0 goals. Aangezien ze allemaal een mondje vol hadden over Steijn (debutant), Timber (scoort wel als middenvelder) kan je van een meer ervaren international als Dolberg toch meer verwachten. Gisteren werd Dolberg terecht 90 minuten op de bank gehouden en zie Denemarken won met 0-3 tegen Griekenland die ik toch wat hoger inschat als een Schotland. Ik vind het weer veel geld voor een speler zonder restwaarde. En met zoveel financiële problemen is het toch geen rare gedachten dat je met een spits als Weghorst het moet doen, weinig geblesseerd en niet slechter als Dolberg. Geen rare gedachte van Blind.
@Ome Barend wat de aankopen betreft, die hebben tijd nodig en gaat hopelijk nog goed komen. Ajax had ook een extra spits nodig. Ik zeg dit niet graag, op het punt van Dolberg moet ik je toch gelijk geven. 10 tot 12 miljoen is echt teveel. Hopelijk gaat hij ons ongelijk geven lol
