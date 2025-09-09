Danny Blind was fel tegen komst Dolberg naar Ajax: 'Wat is dit voor beleid?'

Danny Blind was tegen de komst van een opvolger van bij Ajax. Dat vertelt Valentijn Driessen in de rubriek De Wandelgangen van Vandaag Inside. Het voormalige lid van de raad van commissarissen van Ajax vond het onnodig dat de Amsterdammers een nieuwe spits gingen aanschaffen.

Hoewel veel supporters van Ajax na het vertrek van Brobbey naar Sunderland vonden dat Ajax de markt op moest gaan voor een nieuwe spits, vond Danny Blind dat niet: "Danny vond dat Brobbey verkocht moest worden door Ajax en er geen spits moest terugkomen", vertelt Driessen. "Ja, dat kan natuurlijk niet."

Driessen vervolgt: "Dat heeft Alex Kroes (technisch directeur, red.) natuurlijk wel goed gezien. Blind die zei van: ja we kunnen toch met Wout Weghorst en Bertrand Traoré in de spits gaan spelen. Maar Traoré is natuurlijk gewoon over. Die verkocht Kroes dan ook direct en daarom mocht hij Dolberg kopen.

Daarnaast botste de inmiddels vertrokken Blind bij Ajax over een eventuele terugkeer van zijn zoon naar Amsterdam. Blind ontkent zelf dat hij zijn zoon Daley Blind graag terug had willen halen naar de Johan Cruijff ArenA, maar volgens Driessen is dit wel zo.

"Ik begrijp wel heel goed dat Danny Blind niet tevreden is met de komst van James McConnell. Ze zouden ervaring halen. Blind wilde natuurlijk zijn zoon terughalen. Ajax kon Daley Blind, die een Ajax-clausule in zijn contract had, voor een paar ton terughalen. Alleen John Heitinga wilde dat niet."

