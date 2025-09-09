Live voetbal 1

Danny Blind was fel tegen komst Dolberg naar Ajax: 'Wat is dit voor beleid?'

Danny Blind Daley Blind Kasper Dolberg
Foto: © Imago
9 reacties
Tijmen Gerritsen
9 september 2025, 10:03   Bijgewerkt: 12:01

Danny Blind was tegen de komst van een opvolger van Brian Brobbey bij Ajax. Dat vertelt Valentijn Driessen in de rubriek De Wandelgangen van Vandaag Inside. Het voormalige lid van de raad van commissarissen van Ajax vond het onnodig dat de Amsterdammers een nieuwe spits gingen aanschaffen.

Hoewel veel supporters van Ajax na het vertrek van Brobbey naar Sunderland vonden dat Ajax de markt op moest gaan voor een nieuwe spits, vond Danny Blind dat niet: "Danny vond dat Brobbey verkocht moest worden door Ajax en er geen spits moest terugkomen", vertelt Driessen. "Ja, dat kan natuurlijk niet."

Artikel gaat verder onder video

Driessen vervolgt: "Dat heeft Alex Kroes (technisch directeur, red.) natuurlijk wel goed gezien. Blind die zei van: ja we kunnen toch met Wout Weghorst en Bertrand Traoré in de spits gaan spelen. Maar Traoré is natuurlijk gewoon over. Die verkocht Kroes dan ook direct en daarom mocht hij Dolberg kopen.

Daarnaast botste de inmiddels vertrokken Blind bij Ajax over een eventuele terugkeer van zijn zoon naar Amsterdam. Blind ontkent zelf dat hij zijn zoon Daley Blind graag terug had willen halen naar de Johan Cruijff ArenA, maar volgens Driessen is dit wel zo.

"Ik begrijp wel heel goed dat Danny Blind niet tevreden is met de komst van James McConnell. Ze zouden ervaring halen. Blind wilde natuurlijk zijn zoon terughalen. Ajax kon Daley Blind, die een Ajax-clausule in zijn contract had, voor een paar ton terughalen. Alleen John Heitinga wilde dat niet."

Bekijk hier de video waarin Driessen de opmerkelijke rol van Danny Blind bij Ajax bespreekt:

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Taylor van Ajax

'Nieuwe crisis dreigt voor Ajax'

  • Gisteren, 21:28
  • Gisteren, 21:28
Ajax-fans

Domper voor Ajax: normaal gesproken geen uitfans bij fraai Champions League-duel

  • Gisteren, 18:58
  • Gisteren, 18:58
Hans Kraay junior

Hans Kraay jr. voorspelt basisspeler Oranje op WK, die nu nog door Koeman genegeerd wordt

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
11 9 reacties
Reageren
9 reacties
Allback
Erkende gebruiker! Meer info
978 Reacties
1.078 Dagen lid
5.434 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Je houdt of de transfers tegen of je stapt op, wat je niet doet is dan blijven zitten.Hij heeft dan de goede keuze gemaakt door een keuze te maken.

Copa
2.095 Reacties
728 Dagen lid
22.707 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je bent lid van de RvC, gedraag je daar dan ook naar. Ga nimmer op de stoel van de technische staf zitten. Bevalt het je niet dat jij en jij alleen het voor het zeggen hebt, trek dan je conclusie. Het zou belachelijk en schandalig richting de supporters zijn als je GEEN spits zou halen. Daley wel of niet zal lang wel een punt blijven. Danny zal ontkennen, maar elke vader weet hoe dit zit en 90% van de fans ook. Ik snap maar niet waarom deze jongen denkt dat hij zo belangrijk is. Ajax heeft DE FOUT gemaakt hem WEER aan te stellen toen hij de club in de steek liet .

Ome Barend
241 Reacties
9 Dagen lid
321 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je kan zeggen wat je wilt maar bijna alle aankopen van Alex Kroes zijn nog geen succes. Dolberg speelde een interland wedstrijd tegen Schotland en was heel matig met 0 goals. Aangezien ze allemaal een mondje vol hadden over Steijn (debutant), Timber (scoort wel als middenvelder) kan je van een meer ervaren international als Dolberg toch meer verwachten. Gisteren werd Dolberg terecht 90 minuten op de bank gehouden en zie Denemarken won met 0-3 tegen Griekenland die ik toch wat hoger inschat als een Schotland. Ik vind het weer veel geld voor een speler zonder restwaarde. En met zoveel financiële problemen is het toch geen rare gedachten dat je met een spits als Weghorst het moet doen, weinig geblesseerd en niet slechter als Dolberg. Geen rare gedachte van Blind.

ArnoldHoeflaak08
17 Reacties
1.078 Dagen lid
27 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend wat de aankopen betreft, die hebben tijd nodig en gaat hopelijk nog goed komen. Ajax had ook een extra spits nodig. Ik zeg dit niet graag, op het punt van Dolberg moet ik je toch gelijk geven. 10 tot 12 miljoen is echt teveel. Hopelijk gaat hij ons ongelijk geven lol

Arena
559 Reacties
29 Dagen lid
1.623 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

"was". Verleden tijd. Doet niet meer terzake. Blind is weg. Dag Blind. Ajax gaat dóór.

luckytrebor
2 Reacties
430 Dagen lid
7 Likes
luckytrebor
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blind was een redelijk goede voetballer, een matige trainer en hij heeft zijn bijnaam "scholletje" altijd eer aangedaan. Altijd alleen maar gedaan wat goed voor hemzelf was.

Hops
254 Reacties
1.078 Dagen lid
1.017 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lachen gaat over top 2 dan houdt Voetbalhoofdstad ze muil wel weer . En fcupdate zal dit wel zoweer verwijderen 🤣🤣🤣

vleermuis
523 Reacties
1.078 Dagen lid
1.562 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

danny blind kan altijd zeggen dat hij wel gewonnen heeft zowel de champions league als de wk voor clubs...en hij werkt met teveel ajaxieden die dat steeds maar niet doen inclusief zijn zoon

Quarlon
705 Reacties
1.078 Dagen lid
3.472 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Behoorlijk rommelig daar dus in Amsterdam. Iedereen zit elkaar in de weg

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
978 Reacties
1.078 Dagen lid
5.434 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Je houdt of de transfers tegen of je stapt op, wat je niet doet is dan blijven zitten.Hij heeft dan de goede keuze gemaakt door een keuze te maken.

Copa
2.095 Reacties
728 Dagen lid
22.707 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je bent lid van de RvC, gedraag je daar dan ook naar. Ga nimmer op de stoel van de technische staf zitten. Bevalt het je niet dat jij en jij alleen het voor het zeggen hebt, trek dan je conclusie. Het zou belachelijk en schandalig richting de supporters zijn als je GEEN spits zou halen. Daley wel of niet zal lang wel een punt blijven. Danny zal ontkennen, maar elke vader weet hoe dit zit en 90% van de fans ook. Ik snap maar niet waarom deze jongen denkt dat hij zo belangrijk is. Ajax heeft DE FOUT gemaakt hem WEER aan te stellen toen hij de club in de steek liet .

Ome Barend
241 Reacties
9 Dagen lid
321 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je kan zeggen wat je wilt maar bijna alle aankopen van Alex Kroes zijn nog geen succes. Dolberg speelde een interland wedstrijd tegen Schotland en was heel matig met 0 goals. Aangezien ze allemaal een mondje vol hadden over Steijn (debutant), Timber (scoort wel als middenvelder) kan je van een meer ervaren international als Dolberg toch meer verwachten. Gisteren werd Dolberg terecht 90 minuten op de bank gehouden en zie Denemarken won met 0-3 tegen Griekenland die ik toch wat hoger inschat als een Schotland. Ik vind het weer veel geld voor een speler zonder restwaarde. En met zoveel financiële problemen is het toch geen rare gedachten dat je met een spits als Weghorst het moet doen, weinig geblesseerd en niet slechter als Dolberg. Geen rare gedachte van Blind.

ArnoldHoeflaak08
17 Reacties
1.078 Dagen lid
27 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend wat de aankopen betreft, die hebben tijd nodig en gaat hopelijk nog goed komen. Ajax had ook een extra spits nodig. Ik zeg dit niet graag, op het punt van Dolberg moet ik je toch gelijk geven. 10 tot 12 miljoen is echt teveel. Hopelijk gaat hij ons ongelijk geven lol

Arena
559 Reacties
29 Dagen lid
1.623 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

"was". Verleden tijd. Doet niet meer terzake. Blind is weg. Dag Blind. Ajax gaat dóór.

luckytrebor
2 Reacties
430 Dagen lid
7 Likes
luckytrebor
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blind was een redelijk goede voetballer, een matige trainer en hij heeft zijn bijnaam "scholletje" altijd eer aangedaan. Altijd alleen maar gedaan wat goed voor hemzelf was.

Hops
254 Reacties
1.078 Dagen lid
1.017 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lachen gaat over top 2 dan houdt Voetbalhoofdstad ze muil wel weer . En fcupdate zal dit wel zoweer verwijderen 🤣🤣🤣

vleermuis
523 Reacties
1.078 Dagen lid
1.562 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

danny blind kan altijd zeggen dat hij wel gewonnen heeft zowel de champions league als de wk voor clubs...en hij werkt met teveel ajaxieden die dat steeds maar niet doen inclusief zijn zoon

Quarlon
705 Reacties
1.078 Dagen lid
3.472 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Behoorlijk rommelig daar dus in Amsterdam. Iedereen zit elkaar in de weg

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel