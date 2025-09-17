Van Bommel eerlijk over enorm gemis in zoektocht naar nieuwe trainersklus

Mark van Bommel vertrok in de zomer van 2024 als hoofdtrainer bij het Belgische Royal Antwerp FC en zit sindsdien werkloos thuis. Niet dat de oud-topvoetballer te klagen heeft over belangstelling, verre van zelfs, maar de juiste club is nog niet voorbijgekomen. In de zoektocht naar een nieuwe werkgever zegt Van Bommel één man te missen: Mino Raiola.

Al sinds zijn spelersloopbaan, die hem langs PSV, Fortuna Sittard, FC Barcelona, Bayern München, AC Milan weer terug naar PSV leidde, werd Van Bommel bijgestaan door de in 2022 overleden Raiola. In de vijfdelige podcastserie Mino's Imperium, van de NOS doet Van Bommel uit de doeken hoe Raiola de toenmalige voorzitter van AC Milan, Adriano Galliani, op bizarre wijze overtuigde om Van Bommel naar Italië te halen: "Vanaf september zei Mino tegen hem elke keer: 'Je moet Van Bommel halen'. Galliani werd er gek van. Hij vertelde dat Mino hem een keer gebeld had en toen alleen maar zei: 'Van Bommel'. En daarna heeft hij opgehangen", aldus Van Bommel.

Ook in zijn tweede loopbaan als trainer werd Van Bommel bijgestaan door Raiola. De oud-middenvelder stond bij PSV voor het eerst op eigen benen en beleefde daarna een weinig succesvol avontuur bij VfL Wolfsburg, maar met Antwerp had hij wél succes en won hij de Belgische dubbel. Sinds zijn vertrek bij die club heeft Van Bommel nog geen nieuwe werkgever gevonden, al sprak hij al met een keur aan clubs - zoals afgelopen zomer NEC en eerder deze maand met FC Twente.

In die gesprekken mist Van Bommel het advies en de enorme kennis van Raiola, zo zegt hij. "Dan zit ik te denken: wat zou Mino nou gezegd hebben? Wat zou hij gevraagd hebben? Die vragen. Tuurlijk mis je hem daarin. Kijk. Mino wist het als er bij een club iets stond te gebeuren en welke club financiële problemen had. Dan moeten ze spelers verkopen en kan je daarop anticiperen. Omdat hij vooruitliep op de zaken, wist hij van alle clubs bijna alles", aldus Van Bommel.