Ihattaren onthult wat Van Bommel hem appte na debuut bij Fortuna

Fortuna Sittard-middenvelder Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 08:21

Mark van Bommel volgt de loopbaan van Mohamed Ihattaren op de voet, zeker nu het gevallen toptalent bij Fortuna Sittard speelt. Nadat de middenvelder zijn debuut maakte voor de Limburgers, kreeg hij direct een appje van de trainer die hem bij PSV liet debuteren in het profvoetbal.

Ihattaren keerde afgelopen seizoen terug in het profvoetbal, toen RKC Waalwijk hem de kans bood. Hoewel de creatieveling zich weer in de kijker speelde, kon hij de degradatie van de Brabanders niet afwenden. In gesprek met De Telegraaf geeft hij aan hier flink van te balen. “Ik zit er echt mee dat zij nu niet in de Eredivisie spelen. Hopelijk gebeurt dat snel weer”, geeft hij aan.

Vorige week maakte Ihattaren de stap terug naar de Eredivisie, toen hij een contract tekende bij Fortuna Sittard. “Mark kijkt met me mee”, vertelt hij over de interesse van Van Bommel, die zelf zijn profcarrière begon in Sittard. “Hij heeft ook voor deze club gespeeld, woont hier vlakbij en ik bespreek alles met hem. Als er iets is, dan kan ik hem altijd bellen. En dat heb ik al gedaan, want hij helpt me met het zoeken naar een mooi huis.”

Dat Ihattaren voor zijn jeugdliefde speelt, doet Van Bommel wel wat. “Als ik bij Fortuna Sittard verslap, dan wordt hij boos. Dat heeft hij al verklapt”, lacht Ihattaren, die afgelopen weekend op bezoek bij NAC (2-1 verlies) zijn debuut maakte. “Na de wedstrijd had hij me al geappt wat hij ervan vond”, onthult de linkspoot. “Hij schreef dat ik een goede tweede helft had gespeeld, dat ik me makkelijk in het elftal had gevoetbald en dat ik er weer een assistje bij heb. Met mij erbij vond hij Fortuna dominanter dan voor de rust.”

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
1
0
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Go Ahead
2
0
2
12
Volendam
2
0
2
13
Fortuna
2
-1
1
14
Heerenveen
2
-1
1
15
Twente
2
-3
0

Complete Stand

