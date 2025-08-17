Ihattaren maakt grote indruk in gesprek van 3,5 uur

Danny Buijs was de grote voorvechter van de komst van naar Fortuna Sittard, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester zocht contact met de middenvelder en voerde vervolgens een ‘heel prettig gesprek’ van 3,5 uur met hem.

Ihattaren keerde afgelopen week terug in de Eredivisie, toen hij zijn overstap van het gedegradeerde RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard had afgerond. De trainer van de Limburgers had vorig jaar al interesse, toen de linkspoot uiteindelijk terugkeerde in het betaald voetbal bij RKC. Deze zomer besloot Buijs wel toe te slaan.

Artikel gaat verder onder video

“Via Nasser El Khayati heb ik contact gezocht met Ihattaren”, legt de trainer uit aan VI. Buijs kent El Khayati nog van hun gezamenlijke tijd bij Kozakken Boys. “Ik wist dat hij contact had met mensen in de begeleiding van Ihattaren. Nasser vroeg of hij open stond voor een gesprek met mij, dat was het geval.”

Bij Van der Valk in Breukelen gingen Buijs en Ihattaren het gesprek aan. “We hebben 3,5 uur gezeten”, blikt de oefenmeester terug. “Dat was een heel prettig gesprek. Ik was echt onder de indruk. Van een jongen van 23 jaar, die zichzelf best wel goed in kaart kon brengen. Welke fouten hij heeft gemaakt, wat hij anders had moeten doen óf moet gaan doen. Dat gesprek heeft mij ervan overtuigd om te zeggen dat wij bij Fortuna met z'n allen, want ik ben het niet alleen, hem graag willen helpen.”