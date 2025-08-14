Ihattaren keert met Fortuna Sittard terug in de Eredivisie

gaat zijn carrière voortzetten bij Fortuna Sittard, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. Ihattaren komt over van het gedegradeerde RKC Waalwijk en heeft een contract voor een seizoen met een optie voor nog een seizoen getekend.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

Artikel gaat verder onder video

Nog altijd staat Ihattaren onder contract bij de Keuken Kampioen Divisionist, maar inmiddels lijkt zijn vertrek uit Waalwijk aanstaande. De voorbije weken werd de creatieveling al gelinkt aan onder meer FC Groningen, NEC en de buitenlandse clubs FC Basel, KAA Gent en Sassuolo, maar tot een transfer kwam het niet. Wel werd duidelijk dat ook Fortuna Sittard wel oren had naar Ihattaren, voorwaarde was wel dat Alen Halilovic zou moeten vertrekken.

Inmiddels lijken de Limburgers niet meer te willen wachten op een vertrek van Halilovic en zet het vol in op Ihattaren, die zelf ook graag de overstap wil maken naar Fortuna. Trainer Danny Buijs is een groot voorstander van het voormalige PSV-talent, maar hij heeft wel enkele scepticie binnen de club weten te overtuigen. De mensen binnen RKC en Fortuna willen nog niet ingaan op de geluiden over een naderend akkoord. Volgen VI gaat de Limburgse club een transfersom van enkele tonnen betalen, waarbij de Waalwijkers een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Volgens De Telegraaf wordt Ihattaren donderdag medisch gekeurd door Fortuna, waarna hij zijn krabbel gaat zetten onder een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. De krant komt met informatie over de transfersom. De Limburgse club maakt naar verluidt 100.000 euro over naar RKC, een bedrag dat middels eenvoudig te realiseren bonussen kan oplopen tot 250.000 euro. Daarnaast heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

Fortuna Sittard presenteert Ihattaren

Update 14 augustus 19.06 uur - Fortuna Sittard heeft de komst van Ihattaren donderdagavond bevestigd. De aanvallende middenvelder heeft voor een seizoen getekend, met een optie voor nog een jaar. "Bij RKC Waalwijk heb ik de kans gekregen om mijn plezier in het voetbal terug te vinden, bij Fortuna krijg ik nu de mogelijkheid om de volgende stap te zetten", laat hij weten op de clubwebsite. "De gesprekken met de trainer waren erg goed en hebben mij overtuigd dat dit de juiste stap is, ook omdat ik graag in Nederland wilde blijven. De supporters mogen verwachten dat ik alles zal geven voor deze club. We gaan er samen een mooi avontuur van maken."