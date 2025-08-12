Hele duidelijke boodschap over RKC-toekomst Mohamed Ihattaren

gaat deze transferzomer hoe dan ook vertrekken bij RKC Waalwijk, zo maakt trainer Sander Duits voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong AZ bekend tegenover ESPN. De middenvelder staat nog altijd onder contract bij de Brabanders, maar gaat de club sowieso nog verlaten.

Na de degradatie van RKC van vorig Eredivisie-seizoen liet Ihattaren al weten dat hij geen toekomst zag in de Keuken Kampioen Divisie. Het gevallen toptalent sprak zijn vertrekwens duidelijk uit, maar heeft nog altijd geen nieuwe werkgever gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de seizoensopener van RKC tegen Jong AZ laat Duits weten dat hij niet meer op Ihattaren rekent. “Mo (Ihattaren, red.) gaat nog weg, dat weten we. Op het moment dat hij weg gaat, kunnen we zelf weer wat meer doen op de transfermarkt. Zoals iedereen weet spelen er wat dingen rondom Mo”, zegt de nieuwe hoofdtrainer van de Waalwijkers.

“We gaan er nog wat spelers bij krijgen, het is alleen nog even afwachten wanneer”, sluit Duits af. Op dit moment lijkt een stap naar Fortuna Sittard het meest voor de hand liggend. Naar verluidt heeft Ihattaren al gesprekken gevoerd met Danny Buijs, de oefenmeester van de Limburgers. Het contact was vanuit beide kanten ‘postief’.