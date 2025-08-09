Eredivisie-terugkeer Ihattaren nadert: trainer overtuigd na gesprek

Het lijkt erop dat Fortuna Sittard de nieuwe club van wordt. De interesse van de Limburgers was al langer bekend, maar volgens het Brabants Dagblad is er zelfs al sprake geweest van contact. De uitkomst uit die gesprekken was zeer positief.

Ihattaren moet bij Fortuna de vervanger worden van de waarschijnlijk vertrekkende Alen Halilovic. Hoewel de Kroaat nog niet weg is, pakt de club uit Sittard langzaam door. Fortuna schijnt bij RKC te hebben geïnformeerd naar het prijskaartje.

Het BD verwacht niet dat de Waalwijkers heel erg in de weg gaan liggen, al vertrekt Ihattaren ook niet voor een appel en een ei. RKC verlangt in ieder geval een doorverkooppercentage bij een eventuele deal.

Bij Fortuna is overigens nog niet iedereen overtuigd van het voormalig toptalent, al ziet één iemand de transfer sowieso wél zitten: Danny Buijs. Ihattaren en Buijs zouden naar verluidt al met elkaar hebben gesproken, en de uitkomst daarvan was positief. De twee zouden een goede klik hebben. Buijs schijnt overtuigd te zijn van de mentaliteit van Ihattaren.