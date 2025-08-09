Live voetbal 2

Eredivisie-terugkeer Ihattaren nadert: trainer overtuigd na gesprek

Foto van RKC-speler Mohamed Ihattaren in de uitwedstrijd tegen NEC
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 15:19

Het lijkt erop dat Fortuna Sittard de nieuwe club van Mohamed Ihattaren wordt. De interesse van de Limburgers was al langer bekend, maar volgens het Brabants Dagblad is er zelfs al sprake geweest van contact. De uitkomst uit die gesprekken was zeer positief.

Ihattaren moet bij Fortuna de vervanger worden van de waarschijnlijk vertrekkende Alen Halilovic. Hoewel de Kroaat nog niet weg is, pakt de club uit Sittard langzaam door. Fortuna schijnt bij RKC te hebben geïnformeerd naar het prijskaartje.

Het BD verwacht niet dat de Waalwijkers heel erg in de weg gaan liggen, al vertrekt Ihattaren ook niet voor een appel en een ei. RKC verlangt in ieder geval een doorverkooppercentage bij een eventuele deal.

Bij Fortuna is overigens nog niet iedereen overtuigd van het voormalig toptalent, al ziet één iemand de transfer sowieso wél zitten: Danny Buijs. Ihattaren en Buijs zouden naar verluidt al met elkaar hebben gesproken, en de uitkomst daarvan was positief. De twee zouden een goede klik hebben. Buijs schijnt overtuigd te zijn van de mentaliteit van Ihattaren.

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Team: RKC
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
RKC
24
3
2021/2022
Sampdoria
0
0
2021/2022
PSV
0
0
2021/2022
Jong Ajax
5
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Go Ahead
1
0
1
2
Fortuna
1
0
1
3
AZ
0
0
0
4
Ajax
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

