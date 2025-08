Ihattaren zorgt voor twijfel binnen entourage na afspraak met RKC

zal maandag niet bij de wedstrijdselectie van RKC Waalwijk behoren, wanneer de competitieouverture tegen Jong AZ op het programma staat. Volgens het Brabants Dagblad hebben de club en speler dit in goed overleg met elkaar afgesproken.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

Begin augustus is er nog altijd geen concrete beweging rondom de creatieveling, waardoor hij nog altijd bij RKC onder contract staat. Eerder werd hij gelinkt aan FC Groningen en NEC, terwijl nu Fortuna Sittard bij een vertrek van Alen Halilovic interesse zou hebben. Ook FC Basel, KAA Gent en Sassuolo tonen belangstelling in de middenvelder.

In afwachting van zijn transfer heeft Ihattaren de hele voorbereiding meegetraind, maar geen wedstrijden gespeeld. Wanneer dit weekend de Keuken Kampioen Divisie van start gaat, zal de linkspoot ook niet van de partij zijn, weet het Brabants Dagblad. Dit hebben beide partijen in goed overleg afgesproken. “Enerzijds ter voorkoming van blessures, anderzijds omdat RKC zal moeten wennen aan een seizoen zónder de creatieve spelbepaler die zich op eigen wijze klaarstoomt voor de vervolgstap.”

Twijfels binnen entourage

Volgens de regionale krant zorgde deze beslissing van Ihattaren en RKC in eerste instantie voor de nodige twijfels binnen de entourage van de voetballer, aangezien hij geen wedstrijden zou spelen. Zijn omgeving was van mening dat hij zich middels wedstrijden in de etalage moet zetten. “Binnen de club is men ervan overtuigd dat een speler van zijn statuur dat niet per se nodig heeft en toch al op de radar staat in binnen- en buitenland. De kans dat Ihattaren bij het verstrijken van de transferdeadline nog steeds in Waalwijk rondloopt, achten ze daar bijna nul.”