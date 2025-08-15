Live voetbal

Van Gelder kraakt Eredivisie-speler: 'Doet me helemaal niks, hij is volledig op zijn retour'

Mohamed Ihattaren is in de ogen van Jack van Gelder 'een voetballer die volledig op zijn retour is'. Dat de 23-jarige aanvallende middenvelder transfereert van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard doet de oud-commentator van de NOS dan ook 'helemaal niks'.

RKC zorgde vorig jaar september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog beschikte over een doorlopend contract tot medio 2026, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij in het seizoen 2025-2026 nog bij RKC speelt.

Het duurde een tijdje, maar halverwege augustus heeft Ihattaren dan eindelijk een nieuwe club gevonden. Vanaf heden verdedigt het voormalig toptalent van PSV de kleuren van Fortuna Sittard, waar hij wordt gezien als opvolger van Alen Halilovic. Het is namelijk de verwachting dat de 29-jarige Kroaat deze zomer de deur nog achter zich dicht trekt bij de Limburgse club.

Van Gelder is in ieder geval niet onder de indruk van de transfer van Ihattaren. "Doet me helemaal niks", steekt hij van wal bij De Oranjezomer. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt de voormalig NOS-commentator af hij echt zo denkt over de transfer van de aanvallende middenvelder. "Nee, natuurlijk niet", reageert hij daarop.

"Dat is in principe een voetballer die volledig op zijn retour is, en iets bij RKC heeft gedaan", gaat Van Gelder verder. Desalniettemin hoopt de analist dat de creatieve linkspoot zich onder de hoede van Danny Buijs verder zal ontwikkeling. "Ik hoop dat hij het goed doet, want het was in potentie een fantastische voetballer. Ik ben blij dat hij zich weer voetballend kan manifesteren, maar het doet me verder niks. Het is echt in de kantlijn van het voetbal", besluit Van Gelder.

