Kramer lyrisch over oud-ploeggenoot: 'Voor iedere ploeg een meerwaarde'

Michiel Kramer na afloop van Feyenoord - RKC Waalwijk
Foto: © ESPN
Maurice Mazenier
16 augustus 2025, 08:57

Michiel Kramer is ervan overtuigd dat Mohamed Ihattaren zal slagen bij Fortuna Sittard. De 23-jarige middenvelder rondde deze week zijn transfer af van RKC naar de Limburgers en keert daarmee terug in de Eredivisie. De 36-jarige oud-ploeggenoot van Ihattaren is lyrisch over hem.

RKC zorgde vorig jaar september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog beschikte over een doorlopend contract tot medio 2026, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij in het seizoen 2025-2026 nog bij RKC speelt.

Het duurde een tijdje, maar halverwege augustus heeft Ihattaren dan eindelijk een nieuwe club gevonden. Vanaf heden verdedigt het voormalig toptalent van PSV de kleuren van Fortuna Sittard, waar hij wordt gezien als opvolger van Alen Halilovic. Het is namelijk de verwachting dat de 29-jarige Kroaat deze zomer de deur nog achter zich dicht trekt bij de Limburgse club.

Oud-ploeggenoot Kramer denkt in ieder geval dat Ihattaren zal gaan slagen bij Fortuna. "Iedere leek die naar Mo kijkt, die ziet dat er in dat linkerbeen veel gevoel en heel veel voetballend vermogen zit", begint Kramer bij Voetbal op Vrijdag op ESPN. "Als je zo'n jongen aan de gang gaat krijgen, dan wordt je elftal zoveel sterker. Ik hoop dat hij in zijn kracht benut wordt, dat hij veel aan de bal komt en dat hij beslissend kan zijn. In dat linkervoetje zit zo ongelooflijk veel kwaliteit, dat dat voor iedere ploeg een meerwaarde is."

Kramer hoopt in ieder geval dat Ihattaren het waar kan maken. "Aan zijn voetbalkwaliteiten twijfel ik helemaal niet", vervolgt de ervaren spits. "Ik hoop dat hij het mentaal op kan blijven brengen om wat hij afgelopen jaar heeft gedaan door trekken bij Fortuna en dan komt het wel goed met Mo Ihattaren", besluit Kramer, die zelf met RKC punten verspeelde door met 1-1 gelijk te spelen tegen Helmond Sport.

