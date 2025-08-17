Live voetbal

Ihattaren demonstreert fraaie traptechniek en wordt aangesproken door NAC-captain

Danny Buijs en Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 21:41   Bijgewerkt: 22:01

Een mooi moment voor Mohamed Ihattaren bij zijn debuut voor Fortuna Sittard. De zomeraanwinst gaf een assist via een strakke corner op het hoofd van Philip Brittijn.

Ihattaren maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree. Zijn eerste actie was niet gelukkig: balverlies van het voormalig toptalent leidde tot een serieuze kans voor Juho Talvitie. Hij schoot net naast het doel van Mattijs Branderhorst.

Later in de tweede helft bewees Ihattaren zijn waarde. Met een strakke voorzet uit een corner bediende hij Brittijn, die ongestoord kon binnenkoppen. Hij verkleinde de achterstand van 2-0 naar 2-1. Dat was ook de eindstand in het Rat Verlegh Stadion.

NAC-aanvoerder Boy Kemper is na de wedstrijd lyrisch over de spelmaker. “Je ziet gewoon dat die jongen heel veel kwaliteit heeft. Na de wedstrijd zei ik nog tegen hem: ‘Ga zo door.’ Het is een hele mooie voetballer die gewoon wedstrijden kan beslissen”, zegt Kemper tegen ESPN. “Ik was blij dat hij wat later het veld op kwam, nog steeds iets te vroeg. Door hem kregen wij het wel wat lastiger. Uiteindelijk hebben we het toch over de streep getrokken.”

Ihattaren kwam over van het gedegradeerde RKC Waalwijk en tekende een contract voor een seizoen met een optie voor nog een seizoen. Fortuna maakte naar verluidt 100.000 euro over naar RKC, een bedrag dat middels eenvoudig te realiseren bonussen kan oplopen tot 250.000 euro. Daarnaast heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

"Bij RKC Waalwijk heb ik de kans gekregen om mijn plezier in het voetbal terug te vinden, bij Fortuna krijg ik nu de mogelijkheid om de volgende stap te zetten", liet hij weten op de clubwebsite. "De gesprekken met de trainer waren erg goed en hebben mij overtuigd dat dit de juiste stap is, ook omdat ik graag in Nederland wilde blijven. De supporters mogen verwachten dat ik alles zal geven voor deze club. We gaan er samen een mooi avontuur van maken."

asdlfkjdsa

NAC - Fortuna

2 - 1
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
0
0
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Go Ahead
2
0
2
12
Volendam
2
0
2
13
Fortuna
2
-1
1
14
Heerenveen
2
-1
1
15
Twente
2
-3
0

