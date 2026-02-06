Live voetbal

Buikgriep slaat hard toe bij Ajax: flink gewichtsverlies bij twee spelers

Josip Sutalo, Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 februari 2026, 11:54   Bijgewerkt: 12:02

Een buikgriepvirus heeft er flink ingehakt in de selectie van Ajax, zo laat trainer Fred Grim weten op de persconferentie in aanloop naar het duel met AZ. Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh en Owen Wijndal werden alle drie getroffen door buikgriep en twee van hen verloren daardoor gewicht, meldt de oefenmeester vrijdagmiddag.

Zondag gaat Ajax op bezoek bij AZ, de club waar het nog niet zo lang geleden – op 14 januari – een gigantisch pak slaag kreeg in de achtste finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Dat de Amsterdammers pas op zondag in actie komen, is voor de selectie een voordeel. Dat maakt Grim duidelijk op het perspraatje van vrijdag.

Artikel gaat verder onder video

“Er zijn twee spelers die een jasje hebben uitgedaan. Zij hebben deze dagen nodig om weer op het goede gewicht te komen. Nee, ik wil niet zeggen wie dat zijn. Ik ben al duidelijk genoeg”, sprak de Ajax-trainer, die doelt op enkele spelers die afgelopen week kampten met buikgriepverschijnselen.

Afgelopen zondag konden de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen Excelsior wegens buikgriep niet beschikken over Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim en Oscar Gloukh. Lucas Rosa haakte in Kralingen af tijdens de warming-up wegens ziekteverschijnselen. Welke twee spelers er ‘een jasje uitgedaan hebben’, maakt Grim dus niet bekend.

Nog geen Maarten Paes en Maher Carrizo tegen AZ

Ook nieuwelingen Maarten Paes en Maher Carrizo, die tijdens de winterse transferperiode naar Amsterdam werden gehaald, zijn niet van de partij tegen AZ.

Het tweetal is nog niet speelgerechtigd. De grootste aanwinst van de transferperiode, Oleksandr Zinchenko, is wél speelgerechtigd en zit vermoedelijk bij de selectie. Of de van Arsenal overgekomen linksback annex controleur al in actie gaat komen, is nog niet bekend.

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
20
5
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

Complete Stand

