Ajax slijt dure middenvelder aan voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske

is op weg naar Sparta Praag, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige middenvelder, die bij Ajax geen perspectief meer heeft, ziet een overstap naar de club van voormalig Feyenoord-hoofdtrainer Brian Priske wel zitten.

Mannsverk is één van twaalf aankopen van Sven Mislintat in 2023. De Duitser haalde de middenvelder voor zes miljoen euro op bij Molde. Naar verluidt verdient de Noor in Amsterdam een salaris van 2,5 miljoen euro.

Sparta Praag zou Mannsverk willen overnemen. De Telegraaf weet dat de kampioen van Tsjechië de middenvelder wil huren, met een optie tot koop. Ook het Italiaanse Lecce is geïnteresseerd in de Ajacied, ‘maar de nummer zeventien van de afgelopen Serie A lijkt aan het kortste eind te trekken’, klinkt het.

De twaalfvoudig international van Jong Noorwegen werd afgelopen seizoen verhuurd aan Cardiff City, met een optie tot koop. Die clausule werd echter niet gelicht. Mocht de deal met Sparta Praag wél doorgaan, besparen de Amsterdammers opnieuw salaris. “Tot dusver wist technisch directeur Alex Kroes deze transferperiode al 22,5 miljoen euro(!) aan salarissen te besparen”, weet De Telegraaf.