Ajax slijt dure middenvelder aan voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske

Sivert Mannsverk is op weg naar Sparta Praag, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige middenvelder, die bij Ajax geen perspectief meer heeft, ziet een overstap naar de club van voormalig Feyenoord-hoofdtrainer Brian Priske wel zitten.
Mannsverk is één van twaalf aankopen van Sven Mislintat in 2023. De Duitser haalde de middenvelder voor zes miljoen euro op bij Molde. Naar verluidt verdient de Noor in Amsterdam een salaris van 2,5 miljoen euro.
Sparta Praag zou Mannsverk willen overnemen. De Telegraaf weet dat de kampioen van Tsjechië de middenvelder wil huren, met een optie tot koop. Ook het Italiaanse Lecce is geïnteresseerd in de Ajacied, ‘maar de nummer zeventien van de afgelopen Serie A lijkt aan het kortste eind te trekken’, klinkt het.
De twaalfvoudig international van Jong Noorwegen werd afgelopen seizoen verhuurd aan Cardiff City, met een optie tot koop. Die clausule werd echter niet gelicht. Mocht de deal met Sparta Praag wél doorgaan, besparen de Amsterdammers opnieuw salaris. “Tot dusver wist technisch directeur Alex Kroes deze transferperiode al 22,5 miljoen euro(!) aan salarissen te besparen”, weet De Telegraaf.
Ik vond hem zo slecht nog niet, maar hij is wel te duur qua loonkosten Beuker en Kroes maken geld vrij om de scouting en de jeugdopleiding te renoveren mannetjes die daar rond liepen verdienden te veel en waren zelf te lui om te gapen (gepikt van JC)
Hij is ook gewoon te slecht, ook daar zal de optie nooit gelicht worden aan het eind van het seizoen. Stijve klaas en vooral heel lomp, sommige aankopen van die Duitser snap je echt niet.
@Arena ik eet nasi vanavond, wat maakt hij dan?
Dit kan betekenen dat ze hem moeten kopen, maar ook dat ze hem eventueel mogen. Dit laatste kan ook weer zodanig zijn dat de koopoptie gelicht zal moeten worden. Kroes zal heus geen deal sluiten waarbij Ajax het nakijken heeft. Daarom duren deals zo lang. Juristen moeten het lezen, en 100% zeker weten dat wat in de overeenkomst staat ook zo bedoeld is Prettig is wel als er meerdere gegadigden zijn
Ik had mannsverk nog wel eens een goede kans willen zien krijgen. Kwam in een niet zo lekker draaiend team en ik denk dat hij wel kwaliteiten heeft om te slagen. Aan de andere kant doet Kroes het prima dat hij weer een te dure speler slijt voor een premium deal zoals dat hoort bij de top2.
