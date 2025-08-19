Tijdelijk vertrek aanstaande? ‘Clubs informeren bij Ajax voor een huurdeal’

Ajax wil niet meewerken aan een huurdeal met , zo weet Voetbal International. De Noorse linksbuiten, die op dit moment derde keus is op zijn positie, staat in de belangstelling van diverse clubs, maar lijkt niet te gaan vertrekken uit Amsterdam.

Edvardsen kwam vorig seizoen – in de winterstop – voor zo’n drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles, maar kon bij Ajax nooit uitgroeien tot basisspeler. Ook in het nieuwe seizoen met de 26-jarige Noor het doen met een reserverol, al mocht hij afgelopen zondag – tegen zijn oude club Go Ahead – wel weer minuten maken.

Zijn rol lijkt in Amsterdam daarom nog niet uitgespeeld. Hoewel Ajax met Mika Godts en Raúl Moro beschikt over twee andere linksbuitens, ziet de club in Edvardsen een mogelijke supersub – mogelijk zelfs op rechtsbuiten. “De 26-jarige Noor brengt diepte én rendement, maar is aan de bal dan weer wat minder begaafd dan zijn twee concurrenten. Edvardsen bewees het afgelopen jaar wel een ideale supersub te zijn voor Ajax, hij viel tegen zijn oude club zondag goed in op rechts”, schrijft Lentin Goodijk in een achtergrondverhaal voor VI.

De clubwatcher van de Amsterdammers weet daarnaast dat een vertrek van Edvardsen niet aan de orde is. “De afgelopen periode informeerden wat clubs bij Ajax voor een mogelijke huurdeal, maar daar heeft de club geen oren naar.” Onlangs deden geruchten over een terugkeer naar Deventer de ronde, maar daar lijkt dus absoluut geen sprake van.