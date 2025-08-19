Live voetbal

Tijdelijk vertrek aanstaande? ‘Clubs informeren bij Ajax voor een huurdeal’

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 12:03

Ajax wil niet meewerken aan een huurdeal met Oliver Edvardsen, zo weet Voetbal International. De Noorse linksbuiten, die op dit moment derde keus is op zijn positie, staat in de belangstelling van diverse clubs, maar lijkt niet te gaan vertrekken uit Amsterdam.

Edvardsen kwam vorig seizoen – in de winterstop – voor zo’n drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles, maar kon bij Ajax nooit uitgroeien tot basisspeler. Ook in het nieuwe seizoen met de 26-jarige Noor het doen met een reserverol, al mocht hij afgelopen zondag – tegen zijn oude club Go Ahead – wel weer minuten maken.

Zijn rol lijkt in Amsterdam daarom nog niet uitgespeeld. Hoewel Ajax met Mika Godts en Raúl Moro beschikt over twee andere linksbuitens, ziet de club in Edvardsen een mogelijke supersub – mogelijk zelfs op rechtsbuiten. “De 26-jarige Noor brengt diepte én rendement, maar is aan de bal dan weer wat minder begaafd dan zijn twee concurrenten. Edvardsen bewees het afgelopen jaar wel een ideale supersub te zijn voor Ajax, hij viel tegen zijn oude club zondag goed in op rechts”, schrijft Lentin Goodijk in een achtergrondverhaal voor VI.

De clubwatcher van de Amsterdammers weet daarnaast dat een vertrek van Edvardsen niet aan de orde is. “De afgelopen periode informeerden wat clubs bij Ajax voor een mogelijke huurdeal, maar daar heeft de club geen oren naar.” Onlangs deden geruchten over een terugkeer naar Deventer de ronde, maar daar lijkt dus absoluut geen sprake van.

dilima1966
2.504 Reacties
799 Dagen lid
15.527 Likes
dilima1966
heitinga gebruik de spelers niet goed Edvardsen komt in een vergeet hoekje terecht totaal zonde en weg gegooid geld ik blijft er bij dat heitinga keizer Peereboom gaan falen en dan weer de poppetjes aan het dansen ben benieuwd hoe kroes zicht hier uit gaat redden dan de smoes van tussen jaar of nog niet op elkaar ingespeeld dat stadion zij. We al lang voorbij en kunnen. Je ook niet meer mee aankomen naar de supporters

Arena
117 Reacties
8 Dagen lid
415 Likes
Arena
Jij bent toch geen supporter, dus sja.

dilima1966
2.504 Reacties
799 Dagen lid
15.527 Likes
dilima1966
@Arena clown

Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Go Ahead
14
8
2023/2024
Go Ahead
33
7
2022/2023
Go Ahead
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

