‘Brian Brobbey moet voor 40 miljoen euro weg bij Ajax’

‘Brian Brobbey moet voor 40 miljoen euro weg bij Ajax’
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 10:31

Als het aan Marco van Basten ligt, vertrekt Brian Brobbey voor niets minder dan veertig miljoen euro bij Ajax. De spits staat in de belangstelling van Stade Rennais, maar mag volgens de analist van Rondo niet voor een appel en een ei vertrekken.

De club uit de Ligue 1 zou ver willen gaan voor Brobbey en heeft meer dan twintig miljoen euro over voor de sterke aanvaller. Volgens Ajax is dit niet voldoende, maar de Amsterdammers staan wel open voor onderhandelingen. Bij Rondo is men duidelijk als bekend wordt dat Stade Rennais interesse heeft in Brobbey. “Doen, dat is voor Brobbey het beste. Dat is voor Ajax het beste”, reageert Theo Janssen zonder twijfel als het nieuwtje op tafel wordt gegooid.

Van Basten stelt meteen een vraagprijs voor de 23-jarige spits vast. “Ik zou veertig miljoen euro vragen voor hem”, zegt de analist. Naast Rennais, zouden ook VfB Stuttgart, AS Roma en Sunderland de aanvaller op de korrel hebben.

Janssen denkt dat Brobbey goed uit de verf zou kunnen komen in de Franse competitie. “Uiteindelijk is het voor Ajax en Brobbey het beste dat hij vertrekt. Er is ook best veel kritiek op hem en dat is terecht. Zijn prestaties waren ook niet heel best. Ik denk dat een andere competitie waar hij meer kan beuken meer tot zijn recht komt”, aldus de oud-middenvelder van Ajax.

Hops
190 Reacties
1.057 Dagen lid
974 Likes
Hops
    2
    + 1
Hij is nog geen knaak waard

Arena
115 Reacties
8 Dagen lid
407 Likes
Arena
    2
    + 1
Jij ook niet.

Hops
190 Reacties
1.057 Dagen lid
974 Likes
Hops
    2
    + 1
@Arena. Moet jij nodig zeggen

Arena
115 Reacties
8 Dagen lid
407 Likes
Arena
    0
    + 1
Dat deed ik net.

Neesje
1.616 Reacties
1.057 Dagen lid
8.891 Likes
Neesje
    2
    + 1
Ga me zorgen maken over van Basten het gaat niet echt goed met Marco gisteren over Reijnders en nu weer over 40 milj voor Brobbey .

Vriendje Stokvis
1.147 Reacties
333 Dagen lid
7.835 Likes
Vriendje Stokvis
    1
    + 1
Hahahahaha 40 miljoen je mag blij zijn met een Nul minder. Vier miljoen is nog teveel voor deze te zware speler die niet kan scoren.

CG
2.211 Reacties
756 Dagen lid
13.228 Likes
CG
    0
    + 1
Maar de 40 miljoen gaat Ajax echt NOOIT krijgen. Dus basta !!

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Monaco
1
2
3
2
PSG
1
1
3
3
Strasbourg
1
1
3
4
Lyon
1
1
3
5
Toulouse
1
1
3

