‘Brian Brobbey moet voor 40 miljoen euro weg bij Ajax’

Als het aan Marco van Basten ligt, vertrekt voor niets minder dan veertig miljoen euro bij Ajax. De spits staat in de belangstelling van Stade Rennais, maar mag volgens de analist van Rondo niet voor een appel en een ei vertrekken.

De club uit de Ligue 1 zou ver willen gaan voor Brobbey en heeft meer dan twintig miljoen euro over voor de sterke aanvaller. Volgens Ajax is dit niet voldoende, maar de Amsterdammers staan wel open voor onderhandelingen. Bij Rondo is men duidelijk als bekend wordt dat Stade Rennais interesse heeft in Brobbey. “Doen, dat is voor Brobbey het beste. Dat is voor Ajax het beste”, reageert Theo Janssen zonder twijfel als het nieuwtje op tafel wordt gegooid.

Van Basten stelt meteen een vraagprijs voor de 23-jarige spits vast. “Ik zou veertig miljoen euro vragen voor hem”, zegt de analist. Naast Rennais, zouden ook VfB Stuttgart, AS Roma en Sunderland de aanvaller op de korrel hebben.

Janssen denkt dat Brobbey goed uit de verf zou kunnen komen in de Franse competitie. “Uiteindelijk is het voor Ajax en Brobbey het beste dat hij vertrekt. Er is ook best veel kritiek op hem en dat is terecht. Zijn prestaties waren ook niet heel best. Ik denk dat een andere competitie waar hij meer kan beuken meer tot zijn recht komt”, aldus de oud-middenvelder van Ajax.