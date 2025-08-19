Live voetbal

Ajax haakt definitief af in strijd om 'droomtarget' van John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 augustus 2025

Ajax is definitief afgehaakt in de strijd om Edson Álvarez, zo meldt ESPN. De Mexicaan werd twee jaar na zijn vertrek in verband gebracht met een spectaculaire rentree in de hoofdstad, maar zijn huidige werkgever West Ham United is volgens de zender inmiddels dicht bij een akkoord met Fenerbahçe over de middenvelder.

Ajax is deze transferzomer nog op zoek naar een extra 'nummer 6', nu Jordan Henderson de club transfervrij heeft verruild voor Brentford. De naam van Álvarez dook afgelopen week ineens op. De 27-jarige Mexicaan gold als 'het droomtarget van trainer John Heitinga', schrijft ESPN, maar zijn terugkeer is financieel niet haalbaar gebleken voor de Amsterdammers. "Ook een ‘kale huur’ van een jaar blijkt, vanwege het jaarsalaris van rond de zes miljoen euro, te gortig voor de Amsterdamse portemonnee. Ajax zal dus moeten doorschakelen naar andere opties voor de vacante positie op het middenveld."

De toekomst van Álvarez lijkt dus in Turkije te liggen, bij het Fenerbahçe van José Mourinho. De club uit Istanbul kan het salaris van de Mexicaan wél ophoesten en lijkt Álvarez op huurbasis met optie tot koop naar de Süper Lig te gaan halen, "al is het maar de vraag of Fener de koopsom volgend seizoen kan betalen", aldus ESPN. De onderhandelingen tussen West Ham, Fenerbahçe en Álvarez zouden zich inmiddels in een afrondende fase bevinden, waarbij de verwachting is dat de middenvelder 'snel' gepresenteerd gaat worden.

thetruth
73 Reacties
857 Dagen lid
626 Likes
thetruth
Niet doen Alvares is gewoon niet goed genoeg. Een veel betere defensieve middenvelder is Stefan Bajcetic. Kom op Ajax open je ogen.

ERIMIR
3.184 Reacties
407 Dagen lid
37.088 Likes
ERIMIR
Dat snap ik wel, Fener wilt natuurlijk de CL-ticket halen. Mocht dat niet lukken en Fener het loodje leggen tegen Benfica, dan willen ze natuurlijk de EL winnen.

Hurricane.
296 Reacties
377 Dagen lid
2.268 Likes
Hurricane.
Kruideniersclubje heeft geen geld. Kroes is niet best bezig met zijn cooking. Ik zie het somber in.Net als rookie sjonnie.

ERIMIR
3.184 Reacties
407 Dagen lid
37.088 Likes
ERIMIR
Hurricane, niet zo gefrustreerd reageren. Ajax kan er niets aan doen dat Feyenoord de CL-miljoenen misloopt. Don kloese heeft het behoorlijk verprutst met de investeringen van spelers die weinig tot niets van bakken, weg met de miljoenen van de verkoop van de sterkhouders. Don kloese denkt ook, wat mislintat deed dat kan ik ook.

Edson Álvarez

Edson Álvarez
Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1
2023/2024
Ajax
-
-

