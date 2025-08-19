Ajax haakt definitief af in strijd om 'droomtarget' van John Heitinga

Ajax is definitief afgehaakt in de strijd om , zo meldt ESPN. De Mexicaan werd twee jaar na zijn vertrek in verband gebracht met een spectaculaire rentree in de hoofdstad, maar zijn huidige werkgever West Ham United is volgens de zender inmiddels dicht bij een akkoord met Fenerbahçe over de middenvelder.

Ajax is deze transferzomer nog op zoek naar een extra 'nummer 6', nu Jordan Henderson de club transfervrij heeft verruild voor Brentford. De naam van Álvarez dook afgelopen week ineens op. De 27-jarige Mexicaan gold als 'het droomtarget van trainer John Heitinga', schrijft ESPN, maar zijn terugkeer is financieel niet haalbaar gebleken voor de Amsterdammers. "Ook een ‘kale huur’ van een jaar blijkt, vanwege het jaarsalaris van rond de zes miljoen euro, te gortig voor de Amsterdamse portemonnee. Ajax zal dus moeten doorschakelen naar andere opties voor de vacante positie op het middenveld."

Artikel gaat verder onder video

De toekomst van Álvarez lijkt dus in Turkije te liggen, bij het Fenerbahçe van José Mourinho. De club uit Istanbul kan het salaris van de Mexicaan wél ophoesten en lijkt Álvarez op huurbasis met optie tot koop naar de Süper Lig te gaan halen, "al is het maar de vraag of Fener de koopsom volgend seizoen kan betalen", aldus ESPN. De onderhandelingen tussen West Ham, Fenerbahçe en Álvarez zouden zich inmiddels in een afrondende fase bevinden, waarbij de verwachting is dat de middenvelder 'snel' gepresenteerd gaat worden.