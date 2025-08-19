Live voetbal

Theo Janssen kraakt hele linie van Ajax compleet af: ‘Echt heel, héél matig’

Theo Janssen bij Rondo
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 05:25

Theo Janssen is totaal niet onder de indruk van het middenveld van Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers vindt dat spelers als Kenneth Taylor en Davy Klaassen niet veel toevoegen aan de ploeg van John Heitinga.

“Het middenveld van Ajax vind ik écht heel, héél matig. Er zit weinig loopvermogen in en bijna geen creativiteit”, begint de analist zijn betoog in de uitzending van Rondo.

Vervolgens richt de trainer van De Treffers zich tot specifieke spelers: “Kenneth Taylor kan prima mee in een goed draaiend team, maar is geen leider. Hij neemt geen spelers bij de hand. Davy Klaassen is in de eindfase levensgevaarlijk, maar verder heb je niet veel aan hem. Verdedigend doet hij z’n best, maar kan hij het niet belopen”, zegt Janssen.

Veel analisten vinden dat Ajax een controlerende middenvelder, oftewel een ‘nummer zes’, mist. “Ze missen gewoon een heel middenveld, niet alleen maar een ‘zes’”, aldus de oud-middenvelder. Marco van Basten: “Ze missen vooral een leider, een speler die iedereen neerzet en bij elkaar houdt. De jongens van Ajax doen hun stinkende best, maar het is niet goed genoeg”, besluit de ex-wereldspits.

