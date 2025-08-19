Van der Vaart tipt opvallende naam bij Ajax: ‘Haal hem, en kijk maar wat er gebeurt’

Rafael van der Vaart vindt nog altijd dat Ajax zich moet versterken met van Fortuna Sittard. De analist, die de Kroatische middenvelder al vaker heeft getipt bij de Amsterdammers, denkt nog steeds dat Halilovic een uitstekende aanwinst voor Ajax zou zijn.

Van der Vaart schoof maandag aan bij D’n Hoefcast, waarin de komst én het debuut van Lewis Holtby uiteraard besproken werd. Op een gegeven moment krijgt de ex-international de vraag of de ervaren Duitser ‘niet iets voor Ajax zou zijn geweest’. “Uiteraard, ik vind dat Ajax een creatieve nummer tien mist”, begint Van der Vaart.

De analist vervolgt: “Ik heb al vaker gezegd, haal die Halilovic en kijk maar wat er gebeurt.” Het is geen geheim dat Van der Vaart fan is van de creatieve middenvelder van Fortuna. “Ja, al zit er aan zulke spelers ook altijd een randje. Niet alles is perfect, maar ze doen wel iets waarvoor mensen naar het stadion komen. Dat mis je nu bij Ajax.”

De oud-middenvelder ziet dat de Amsterdammers tegenwoordig ‘moeten hopen op een wereldbal van Steven Berghuis’, als het gaat over creativiteit. “Voor de rest is het inderdaad niet veel, dus zo’n spelers brengen wel iets extra’s.”