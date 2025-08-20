Live voetbal

Ajax voelt zich ‘gebruikt’ door Álvarez; drie andere namen waren wel in beeld

Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 11:43   Bijgewerkt: 12:00

Ajax voelt zich ‘gebruikt’ door de entourage van Edson Álvarez, zo schetst De Telegraaf. De middenvelder is door zijn zaakwaarnemer namelijk aangedragen als optie voor de rol van controleur, maar bleek onhaalbaar. De clubleiding heeft nu de indruk dat Ajax is gebruikt om andere geïnteresseerden sneller te laten handelen.

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken. Binnen Ajax kijkt men met verbazing naar de berichtgeving rondom Álvarez, stelt De Telegraaf.

Volgens de krant heeft zaakwaarnemer Nathan van Kooperen de voormalig Ajacied aangedragen als optie voor de positie van verdedigende middenvelder. John Heitinga zou de Mexicaan graag zien komen, waarna zijn komst is besproken. Daar is het volgens clubwatcher Mike Verweij ook bij gebleven, aangezien al snel bleek dat Álvarez onhaalbaar is, mede door zijn forse salaris. Bij Ajax heeft men nu het idee dat de club is ‘gebruikt om andere belangstellenden tot spoed te manen’.

De Telegraaf kent wel de drie namen voor wie Ajax deze zomer graag concreet was geworden. Dat gaat om Chema Andres, Mario Martín (beiden Real Madrid) en Tyler Morton (Liverpool). Omdat Sivert Mannsverk, Ahmetcan Kaplan en Brian Brobbey nog niet waren vertrokken, had Ajax echter niet de middelen hen in te lijven. Inmiddels is Andres voor drie miljoen euro naar VfB Stuttgart gegaan, betaalde Olympique Lyon tien miljoen euro voor Morton en speelt Martin nu op huurbasis bij Getafe.

1 reactie
Copa
1.937 Reacties
708 Dagen lid
22.413 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

De entourage dus, hoe kan je jezelf binnen de eerste twee zinnen zo tegenspreken Het is dus een vermoeden van de krant. Is dit overigens niet meer dan gebruikelijk.

