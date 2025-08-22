Heitinga kampt met volle ziekenboeg bij Ajax: 'Het wordt een puzzel'

Ajax-trainer John Heitinga kan komende zondag in het duel met Heracles Almelo niet beschikken over Bertrand Traoré, Mika Godts en Aaron Bouwman. Daarnaast staat achter de namen van Brian Brobbey en Josip Sutalo nog een vraagteken.
Ajax begon het seizoen met een krappe 2-0 overwinning in de eigen Johan Cruijff ArenA op het gepromoveerde Telstar, terwijl er afgelopen weekend met 2-2 werd gelijkgespeeld op bezoek bij Go Ahead Eagles. Uit die eerste twee wedstrijden zijn de nodige pijntjes gekomen, terwijl Brobbey en Sutalo al langer kampen met klachten.
"Bertrand Traoré en Mika Godts gaan het weekend niet halen", aldus Heitinga voor de camera van ESPN. "Brian staat weer op het veld en traint gedeeltelijk mee. Daar is nog wel de hoop dat hij het weekend gaat halen. Josip heeft nu een volledige training achter de rug, dus dat moeten we ook per dag bekijken. Voor de rest gaat Aaron Bouwman het niet halen, terwijl er ook nog een paar spelers gecheckt moeten worden voor zondag."
Het is niet bekend welke spelers van Ajax er 'gecheckt' moeten worden. Wel heeft de medische staf van Ajax al vroeg in het seizoen een flinke klus te pakken. "Er zitten een aantal contactblessures tussen", verklaart Heitinga de blessures bij de Amsterdammers. "Dit is ook een puzzel, kijken welke spelers fit zijn en kunnen starten."
@VoetbaIhoofdstad ja contact blessures kan je weinig aan doen. Maar voor de overige mag hij best even naar zichzelf kijken ja, beetje raar dat je er zo vroeg al teveel hebt.
Kameraden, gemopper begint al na ronde twee, voorspelt geen goeds voor Sjonnie. Maakt geen flikker uit wie hij opstelt, vanaf dit nieuwe seizoen aanvallend dominant voetbal! Nog een paar verliespuntjes en men denkt met weemoed terug aan onze Italiaanse tovenaar. Ik gun het Ajax niet maar met het blessure record van Feyenoord van het afgelopen seizoen ben ik benieuwd waar ze eindigen dit seizoen. Van de andere kant de vierde spits van Ajax kan niet veel minder zijn dan de eerste drie in de CL. Wellicht is Caranza iets voor Ajax, scoort wel in de CL.
Feyenoord raakt de spelers uit kleedkamer 2 niet aan de straatstenen kwijt. Gewoon zorgen maken over je eigen club waar de ziekenboeg nog voller zit en vP met een overvolle selectie van 38 spelers zit die hij nauwelijks in de hand heeft. Ajax gaat lekker miljoenen cashen in de CL en nieuwe versterkingen komen eraan, iets waar je club alleen maar over kan dromen.
