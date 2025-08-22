Heitinga kampt met volle ziekenboeg bij Ajax: 'Het wordt een puzzel'

Ajax-trainer John Heitinga kan komende zondag in het duel met Heracles Almelo niet beschikken over Bertrand Traoré, Mika Godts en Aaron Bouwman. Daarnaast staat achter de namen van Brian Brobbey en Josip Sutalo nog een vraagteken.

Ajax begon het seizoen met een krappe 2-0 overwinning in de eigen Johan Cruijff ArenA op het gepromoveerde Telstar, terwijl er afgelopen weekend met 2-2 werd gelijkgespeeld op bezoek bij Go Ahead Eagles. Uit die eerste twee wedstrijden zijn de nodige pijntjes gekomen, terwijl Brobbey en Sutalo al langer kampen met klachten.

"Bertrand Traoré en Mika Godts gaan het weekend niet halen", aldus Heitinga voor de camera van ESPN. "Brian staat weer op het veld en traint gedeeltelijk mee. Daar is nog wel de hoop dat hij het weekend gaat halen. Josip heeft nu een volledige training achter de rug, dus dat moeten we ook per dag bekijken. Voor de rest gaat Aaron Bouwman het niet halen, terwijl er ook nog een paar spelers gecheckt moeten worden voor zondag."

Het is niet bekend welke spelers van Ajax er 'gecheckt' moeten worden. Wel heeft de medische staf van Ajax al vroeg in het seizoen een flinke klus te pakken. "Er zitten een aantal contactblessures tussen", verklaart Heitinga de blessures bij de Amsterdammers. "Dit is ook een puzzel, kijken welke spelers fit zijn en kunnen starten."