Maarten Wijffels verbijsterd door Johan Cruijff ArenA na Ajax - Heracles

Ajax Heracles
Foto: © ESPN
3 reacties
Niels Hassfeld
24 augustus 2025, 18:57

Maarten Wijffels heeft met verbijstering gekeken naar het gedrag van de supporters van Heracles Almelo na afloop van de uitwedstrijd bij Ajax (2-0). De meegereisde fans feestten er na afloop op los, terwijl hun ploeg helemaal niets heeft laten zien.

Ajax nam het zondagmiddag in een emotioneel duel op tegen Heracles Almelo. In minuut zeventien werd stilgestaan bij de gruwelijke dood van Lisa (17) uit Abcoude, waar scheidsrechter Marc Nagtegaal het spel voor stillegde. In het vervolg van de wedstrijd wist Ajax de zege te pakken via treffers van Steven Berghuis en Wout Weghorst.

Waar de Amsterdammers gedurende de wedstrijd de nodige kansen kregen, wist de hekkensluiter van de Eredivisie eigenlijk niet gevaarlijk te worden. Dat er is verloren in de Johan Cruijff ArenA is dan ook niet vreemd te noemen.

Na de wedstrijd ging de ploeg uit Almelo het uitvak bedanken, waar men een erg leuke tijd beleefde, zo concludeert Wijffels op X. “Heracles-fans die zingen en springen na een wedstrijd waarin hun club aanvallend niets heeft laten zien”, begint de journalist van het Algemeen Dagblad. “Echt nul. Bijzonder”, besluit hij.

3 reacties
ERIMIR
3.241 Reacties
413 Dagen lid
37.101 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Prima supporters, die steunen hun club door dik en dun.

Hahahahahaha en jullie dan
952 Reacties
785 Dagen lid
6.996 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@ERIMIR en zo is het

Arena
211 Reacties
13 Dagen lid
754 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Klopt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ajax - Heracles

2 - 0
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

