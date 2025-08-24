Maarten Wijffels verbijsterd door Johan Cruijff ArenA na Ajax - Heracles

Maarten Wijffels heeft met verbijstering gekeken naar het gedrag van de supporters van Heracles Almelo na afloop van de uitwedstrijd bij Ajax (2-0). De meegereisde fans feestten er na afloop op los, terwijl hun ploeg helemaal niets heeft laten zien.

Ajax nam het zondagmiddag in een emotioneel duel op tegen Heracles Almelo. In minuut zeventien werd stilgestaan bij de gruwelijke dood van Lisa (17) uit Abcoude, waar scheidsrechter Marc Nagtegaal het spel voor stillegde. In het vervolg van de wedstrijd wist Ajax de zege te pakken via treffers van Steven Berghuis en Wout Weghorst.

Waar de Amsterdammers gedurende de wedstrijd de nodige kansen kregen, wist de hekkensluiter van de Eredivisie eigenlijk niet gevaarlijk te worden. Dat er is verloren in de Johan Cruijff ArenA is dan ook niet vreemd te noemen.

Na de wedstrijd ging de ploeg uit Almelo het uitvak bedanken, waar men een erg leuke tijd beleefde, zo concludeert Wijffels op X. “Heracles-fans die zingen en springen na een wedstrijd waarin hun club aanvallend niets heeft laten zien”, begint de journalist van het Algemeen Dagblad. “Echt nul. Bijzonder”, besluit hij.