Wout Weghorst is woedend op Charles Schaap en maakt veel theater

Wout Weghorst Ajax Heracles
Demen Bülbül
24 augustus 2025, 18:50

Wout Weghorst bepaalde zondagmiddag in de slotfase van de wedstrijd de eindstand bij Ajax - Heracles Almelo (2-0). De 2-0 van de Ajax-spits werd in eerste instantie nog afgekeurd vanwege buitenspel. Weghorst liet meteen merken dat assistent-scheidsrechter Charles Schaap er in zijn beleving naast zat én kreeg gelijk.

In de 87ste minuut van de wedstrijd leek Ajax zich naar de bevrijdende 2-0 te voetballen. Lucas Rosa stak Davy Klaassen weg over de rechterkant, waarna de middenvelder in de as van het veld oog had voor Weghorst. Die haalde vervolgens verwoestend uit vanbinnen het strafschopgebied en liet doelman Fabian de Keijzer kansloos.

Artikel gaat verder onder video

Arbiter Marc Nagtegaal keurde het doelpunt echter af, vanwege een vlagsignaal van zijn assistent Schaap. Weghorst was er meteen van overtuigd dat er geen buitenspel voorafging aan zijn doelpunt en maakte veel theater. De Ajax-spits zwaaide secondelang afkeurend met zijn wijsvinger, om duidelijk te maken dat zijn treffer ten onrechte was afgekeurd. Ook ging Weghorst op het veld in discussie met Nagtegaal.

“Spelers voelen dat heel vaak toch niet goed aan… Weghorst was zó overtuigd. Dat zit ook wel een beetje in zijn mimiek opgesloten”, zei commentator Vincent Schildkamp bij ESPN over de reactie van Weghorst.

Het gevoel van Weghorst klopte ditmaal echter wél, want na een check van videoscheidsrechter Ingmar Oostrom kwam de 2-0 van Weghorst alsnog in de boeken.

We weten het onderhand wel. Weghorst en theater maken hoort een beetje bij elkaar. Die jongen zit nou eenmaal zo in elkaar. Niet altijd even leuk, maar om er nou een heel artikel aan te wijden vind ik ook wat overdreven.

