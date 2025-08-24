Ajax onderhandelt met FC Basel over transfer

Ajax onderhandelt met FC Basel over een uitgaande transfer van , zo meldt het Algemeen Dagblad zondagavond. De Turkse centrumverdediger komt niet voor in de plannen van hoofdtrainer John Heitinga en mag vertrekken.

Ajax neemt deze zomer graag afscheid van Kaplan. Heitinga maakte dit seizoen nog geen gebruik van de 22-jarige verdediger uit Turkije en geeft de voorkeur aan onder anderen Youri Baas, Ko Itakura en Josip Sutalo.

Ajax betaalde drie jaar geleden 9,5 miljoen euro aan Trabzonspor om Kaplan te strikken, maar hoeft per se de hoofdprijs te ontvangen bij een uitgaande transfer. Volgens het Algemeen Dagblad bedraagt de vraagprijs van de Amsterdammers op dit moment ongeveer 6 miljoen euro.

Die vraagprijs was 1. FC Köln onlangs te gortig. Inmiddels is Ajax echter ook bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Kaplan, met FC Basel als serieuze gegadigde. Ajax zet volgens het Algemeen Dagblad in op een huurdeal met optie tot koop. Ook Galatasaray zou overigens nog belangstelling hebben voor Kaplan.

Mocht Kaplan naar FC Basel verkassen, dan lonkt voor de verdediger een avontuur in de Champions League. De grootmacht uit Zwitserland speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij FC Kopenhagen om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het heenduel eindigde afgelopen woensdag in een 1-1 gelijkspel.