Live voetbal 1

Ajax onderhandelt met FC Basel over transfer

Xherdan Shaqiri
Foto: © Imago
0 reacties
Demen Bülbül
24 augustus 2025, 21:10

Ajax onderhandelt met FC Basel over een uitgaande transfer van Ahmetcan Kaplan, zo meldt het Algemeen Dagblad zondagavond. De Turkse centrumverdediger komt niet voor in de plannen van hoofdtrainer John Heitinga en mag vertrekken.

Ajax neemt deze zomer graag afscheid van Kaplan. Heitinga maakte dit seizoen nog geen gebruik van de 22-jarige verdediger uit Turkije en geeft de voorkeur aan onder anderen Youri Baas, Ko Itakura en Josip Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

Ajax betaalde drie jaar geleden 9,5 miljoen euro aan Trabzonspor om Kaplan te strikken, maar hoeft per se de hoofdprijs te ontvangen bij een uitgaande transfer. Volgens het Algemeen Dagblad bedraagt de vraagprijs van de Amsterdammers op dit moment ongeveer 6 miljoen euro.

© Imago

Die vraagprijs was 1. FC Köln onlangs te gortig. Inmiddels is Ajax echter ook bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Kaplan, met FC Basel als serieuze gegadigde. Ajax zet volgens het Algemeen Dagblad in op een huurdeal met optie tot koop. Ook Galatasaray zou overigens nog belangstelling hebben voor Kaplan.

Mocht Kaplan naar FC Basel verkassen, dan lonkt voor de verdediger een avontuur in de Champions League. De grootmacht uit Zwitserland speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij FC Kopenhagen om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het heenduel eindigde afgelopen woensdag in een 1-1 gelijkspel.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey met op de achtergrond het logo van AC Milan

Nieuw hoofdstuk in Brobbey-soap door AC Milan-bod van 27 miljoen euro

  • Gisteren, 15:17
  • Gisteren, 15:17
Alex Kroes en Bertrand Traoré met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Kroes blokkeert vertrek Traoré: 'Ajax stond er voor open, maar...'

  • Gisteren, 12:00
  • Gisteren, 12:00
VI onthult nieuwe optie voor Brobbey: 'Hij kan zijn goede vriend achterna'

VI onthult nieuwe optie voor Brobbey: 'Hij kan zijn goede vriend achterna'

  • Gisteren, 10:26
  • Gisteren, 10:26
4 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel