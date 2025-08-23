Nieuw hoofdstuk in Brobbey-soap door AC Milan-bod van 27 miljoen euro

AC Milan zorgt indirect voor een nieuwe wending in de transfersoap rond Brian Brobbey. De Rossoneri hebben volgens Italiaanse media namelijk een bod van 27 miljoen euro op Conrad Harder neergelegd bij Sporting CP. De twintigjarige Deen staat naar verluidt ook hoog op het verlanglijstje van Stade Rennes, dat eveneens in de markt is voor de diensten van Ajax-spits Brobbey.
Ajax onderhandelde de afgelopen week al met Rennes over een mogelijke overstap van Brobbey naar de Ligue 1. De Franse club zou ruim twintig miljoen euro voor Brobbey over hebben, waar Ajax een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen zou verlangen. Een akkoord leek dan ook niet ver weg, maar vanuit Frankrijk sijpelden vrijdag ineens hele andere berichten door. Rennes zou namelijk prioriteit geven aan de komst van twee andere aanvallers: Harder en Esteban Lepaul (Angers SCO), waardoor de komst van Brobbey ineens 'niet actueel' zou zijn, aldus Ouest-France.
Rennes krijgt er echter een geduchte concurrent bij in de strijd om de handtekening van Harder. Volgens Football Italia heeft AC Milan een bod van 27 miljoen euro op de Deen uitgebracht. De Rossoneri zetten net als de Franse club in op de komst van twee nieuwe aanvallers. De eerste moet Victor Boniface (Bayer Leverkusen) worden, in zijn kielzog zou ook Harder de overstap naar San Siro moeten gaan maken.
Mocht Rennes daadwerkelijk naast Harder grijpen, dan zou de interesse mogelijk weer verlegd worden richting Brobbey. Of de Ajax-spits een overstap naar de Franse club zelf wel ziet zitten is echter nog maar de vraag. Ajax-watcher Tim van Duijn (Voetbal International) wist vrijdag te melden dat Brobbey aast op een overstap naar de Engelse Premier League óf het Midden-Oosten. "Misschien als Stade Rennes als enige optie overbleef, dat hij het gedaan had, maar het heeft zeker niet zijn voorkeur", aldus Van Duijn. Vanuit Engeland wordt vooralsnog alleen Sunderland genoemd als mogelijke bestemming voor de Oranje-international, maar die club zou nog niet concreet zijn. Een overstap naar Saudi-Arabië lijkt wel een reële optie, al kleeft daar wel één groot nadeel aan: bondscoach Ronald Koeman toonde zich overduidelijk geen voorstander van een dergelijke transfer in het geval van Brobbey's goede vriend Steven Bergwijn.
tsja Milan moet iets, gimenez grootste flop in de historie, dus je mist daar gewoon een spits. Een aanvaller als Harder is een kwalitatief beter alternatief.
@Voetbalhoofdstad wat een topverkoper is die Ten Kloese toch hè. Hij overtuigde zelfs Ibrahimovic om over gimenez een positief advies uit te brengen ….voor deze flop. Kan kroes een voorbeeld aan nemen. Misschien kan de vrouw Kroes heel nederig vragen of haar man stage mag komen lopen bij ten kloese. Eerste les: niet met 50% korting onder aankoopprijs verkopen.
@gbst, goede analyse van je. Klopt als een bus.
word je niet moe van jezelf KC?
Haha de beste spits van Feyenoord in de laatste 50 jaar, overigens een flinke miskoop van AC Milan is nog goedkoper als Brobbey. Ik verwacht dat Kroes hier wel 35 + bonus van weet te maken. Maar wilt Brobbey nog kans maken voor het NL elftal kan hij beter bij Ajax blijven. Gr GJ.
Kroes is Cooking met een hoofdletter C.
tsja Milan moet iets, gimenez grootste flop in de historie, dus je mist daar gewoon een spits. Een aanvaller als Harder is een kwalitatief beter alternatief.
@Voetbalhoofdstad wat een topverkoper is die Ten Kloese toch hè. Hij overtuigde zelfs Ibrahimovic om over gimenez een positief advies uit te brengen ….voor deze flop. Kan kroes een voorbeeld aan nemen. Misschien kan de vrouw Kroes heel nederig vragen of haar man stage mag komen lopen bij ten kloese. Eerste les: niet met 50% korting onder aankoopprijs verkopen.
@gbst, goede analyse van je. Klopt als een bus.
word je niet moe van jezelf KC?
Haha de beste spits van Feyenoord in de laatste 50 jaar, overigens een flinke miskoop van AC Milan is nog goedkoper als Brobbey. Ik verwacht dat Kroes hier wel 35 + bonus van weet te maken. Maar wilt Brobbey nog kans maken voor het NL elftal kan hij beter bij Ajax blijven. Gr GJ.
Kroes is Cooking met een hoofdletter C.