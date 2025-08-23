Live voetbal 8

Nieuw hoofdstuk in Brobbey-soap door AC Milan-bod van 27 miljoen euro

Brian Brobbey met op de achtergrond het logo van AC Milan
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 15:17

AC Milan zorgt indirect voor een nieuwe wending in de transfersoap rond Brian Brobbey. De Rossoneri hebben volgens Italiaanse media namelijk een bod van 27 miljoen euro op Conrad Harder neergelegd bij Sporting CP. De twintigjarige Deen staat naar verluidt ook hoog op het verlanglijstje van Stade Rennes, dat eveneens in de markt is voor de diensten van Ajax-spits Brobbey.

Ajax onderhandelde de afgelopen week al met Rennes over een mogelijke overstap van Brobbey naar de Ligue 1. De Franse club zou ruim twintig miljoen euro voor Brobbey over hebben, waar Ajax een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen zou verlangen. Een akkoord leek dan ook niet ver weg, maar vanuit Frankrijk sijpelden vrijdag ineens hele andere berichten door. Rennes zou namelijk prioriteit geven aan de komst van twee andere aanvallers: Harder en Esteban Lepaul (Angers SCO), waardoor de komst van Brobbey ineens 'niet actueel' zou zijn, aldus Ouest-France.

Rennes krijgt er echter een geduchte concurrent bij in de strijd om de handtekening van Harder. Volgens Football Italia heeft AC Milan een bod van 27 miljoen euro op de Deen uitgebracht. De Rossoneri zetten net als de Franse club in op de komst van twee nieuwe aanvallers. De eerste moet Victor Boniface (Bayer Leverkusen) worden, in zijn kielzog zou ook Harder de overstap naar San Siro moeten gaan maken.

Mocht Rennes daadwerkelijk naast Harder grijpen, dan zou de interesse mogelijk weer verlegd worden richting Brobbey. Of de Ajax-spits een overstap naar de Franse club zelf wel ziet zitten is echter nog maar de vraag. Ajax-watcher Tim van Duijn (Voetbal International) wist vrijdag te melden dat Brobbey aast op een overstap naar de Engelse Premier League óf het Midden-Oosten. "Misschien als Stade Rennes als enige optie overbleef, dat hij het gedaan had, maar het heeft zeker niet zijn voorkeur", aldus Van Duijn. Vanuit Engeland wordt vooralsnog alleen Sunderland genoemd als mogelijke bestemming voor de Oranje-international, maar die club zou nog niet concreet zijn. Een overstap naar Saudi-Arabië lijkt wel een reële optie, al kleeft daar wel één groot nadeel aan: bondscoach Ronald Koeman toonde zich overduidelijk geen voorstander van een dergelijke transfer in het geval van Brobbey's goede vriend Steven Bergwijn.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
363 Reacties
25 Dagen lid
1.231 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

tsja Milan moet iets, gimenez grootste flop in de historie, dus je mist daar gewoon een spits. Een aanvaller als Harder is een kwalitatief beter alternatief.

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Gimenez is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van AC Milan. Wat een vervallen club is het ook hè.

BartVanderVeen24
656 Reacties
1.061 Dagen lid
3.637 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad ben je serieus, beter hahaha

Pietjanhenrdrik
88 Reacties
31 Dagen lid
119 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad wat een topverkoper is die Ten Kloese toch hè. Hij overtuigde zelfs Ibrahimovic om over gimenez een positief advies uit te brengen ….voor deze flop. Kan kroes een voorbeeld aan nemen. Misschien kan de vrouw Kroes heel nederig vragen of haar man stage mag komen lopen bij ten kloese. Eerste les: niet met 50% korting onder aankoopprijs verkopen.

VoetbaIhoofdstad
27 Reacties
4 Dagen lid
48 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Pietjanhenrdrik Daar heb je wel gelijk in, ten Kloese verkoopt beter dan Kroes.

12deman
133 Reacties
55 Dagen lid
191 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Toegeven is de eerste stap, ik heb het al eerder gezegd, het is stil bij jullie en leuker aan de overkant. Welk shirtje ga je kopen van de vier? En welke naam? Ik bestel denk ik de vierde de groen met Wellenneuker erop!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
363 Reacties
25 Dagen lid
1.231 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@gbst, goede analyse van je. Klopt als een bus.

VoetbaIhoofdstad
27 Reacties
4 Dagen lid
48 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@12deman Dat is inderdaad een heel mooi shirt!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
363 Reacties
25 Dagen lid
1.231 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

word je niet moe van jezelf KC?

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha de beste spits van Feyenoord in de laatste 50 jaar, overigens een flinke miskoop van AC Milan is nog goedkoper als Brobbey. Ik verwacht dat Kroes hier wel 35 + bonus van weet te maken. Maar wilt Brobbey nog kans maken voor het NL elftal kan hij beter bij Ajax blijven. Gr GJ.

12deman
133 Reacties
55 Dagen lid
191 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

gtsb, wel goed lezen, geen plaatjes kijken!

dilima1966
2.524 Reacties
803 Dagen lid
15.511 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Voor die prijs breng ik hem naar Spanje toe gelijk happen ajax deze prijs krijg je niet weer geboden voor Brobbey

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@dilima1966 daar onderschat je Kroes mee.

dilima1966
2.524 Reacties
803 Dagen lid
15.511 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@gtsb 2.0 ik geloof niet dan Milaan 27 beid voor Brobbey ze hebben net een nieuwe spits gekocht Noah Okafor

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
363 Reacties
25 Dagen lid
1.231 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kroes is Cooking met een hoofdletter C.

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad laten we maar ophouden met die KC. Blij dat die hond er niet meer is.

