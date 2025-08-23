VI onthult nieuwe optie voor Brobbey: 'Hij kan zijn goede vriend achterna'

zou Ajax deze zomer kunnen verruilen voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, zo meldt Voetbal International. De bonkige spits zou in dat land zijn 'goede vriend' weer tegenkomen. Aan een mogelijke overstap naar de Saudi Pro League kleeft echter één groot nadeel voor Brobbey: de aanvaller zou daarmee zijn kansen bij bondscoach Ronald Koeman bepaald niet groter maken.

Dat Brobbey deze transferperiode gaat vertrekken bij Ajax, lijkt zo goed als zeker. De spits is zelf 'toe aan een nieuwe omgeving', schrijft clubwatcher Lentin Goodijk van VI. Ook voor Ajax zou een afscheid van de 23-jarige Brobbey goed uitkomen: de club kan de transfersom én de besparinig op zijn salaris volgens Goodijk 'goed gebruiken'. In de voorbije week kwam de belangstelling voor Brobbey eindelijk een beetje op gang, nadat de aanvaller eerder deze zomer zelf zijn neus ophaalde voor het ambitieuze Como.

Zo meldde Stade Rennais zich zelfs met een officieel bod op Brobbey in Amsterdam en is in Frankrijk ook LOSC Lille geïnteresseerd. Daarnaast wordt de Oranje-international ook vanuit Italië (AS Roma), Duitsland (VfB Stuttgart) en Engeland (Sunderland) gevolgd. Vanuit de Premier League ontstaat mogelijk nog meer interesse, zo voorziet Goodijk. Zo zouden Newcastle United en Brentford nog bij Brobbey uit kunnen komen als zij afscheid nemen van respectievelijk Alexander Isak en Yoanne Wissa, die beiden in verband worden gebracht met een zomers vertrek. Ook Aston Villa is nog op zoek naar een extra spits, stipt de journalist aan.

Buiten deze Europese topcompetities zou ook de Saudi Pro League een optie voor Brobbey kunnen zijn, schrijft Goodijk. Dat vanuit die regio belangstelling voor de spits bestaat is al langere tijd bekend. "Hij zou op die manier zijn goede vriend Steven Bergwijn achterna kunnen." Bovendien is de transfermarkt in Saudi-Arabië langer open dan die in Europese landen, waardoor er minder haast is geboden.

Aan een mogelijk vertrek van Brobbey naar Saudi-Arabië kleeft echter ook een groot nadeel: "Financieel kan dat een aantrekkelijke stap zijn, sportief is het een ander verhaal", aldus Goodijk. "Brobbey zou daarmee ook zijn deelname aan het WK van aanstaande zomer op het spel zetten: bondscoach Ronald Koeman liet zich eerder immers kritisch uit over de move van Bergwijn naar het Midden-Oosten."