VI onthult nieuwe optie voor Brobbey: 'Hij kan zijn goede vriend achterna'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 10:26

Brian Brobbey zou Ajax deze zomer kunnen verruilen voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, zo meldt Voetbal International. De bonkige spits zou in dat land zijn 'goede vriend' Steven Bergwijn weer tegenkomen. Aan een mogelijke overstap naar de Saudi Pro League kleeft echter één groot nadeel voor Brobbey: de aanvaller zou daarmee zijn kansen bij bondscoach Ronald Koeman bepaald niet groter maken.

Dat Brobbey deze transferperiode gaat vertrekken bij Ajax, lijkt zo goed als zeker. De spits is zelf 'toe aan een nieuwe omgeving', schrijft clubwatcher Lentin Goodijk van VI. Ook voor Ajax zou een afscheid van de 23-jarige Brobbey goed uitkomen: de club kan de transfersom én de besparinig op zijn salaris volgens Goodijk 'goed gebruiken'. In de voorbije week kwam de belangstelling voor Brobbey eindelijk een beetje op gang, nadat de aanvaller eerder deze zomer zelf zijn neus ophaalde voor het ambitieuze Como.

Zo meldde Stade Rennais zich zelfs met een officieel bod op Brobbey in Amsterdam en is in Frankrijk ook LOSC Lille geïnteresseerd. Daarnaast wordt de Oranje-international ook vanuit Italië (AS Roma), Duitsland (VfB Stuttgart) en Engeland (Sunderland) gevolgd. Vanuit de Premier League ontstaat mogelijk nog meer interesse, zo voorziet Goodijk. Zo zouden Newcastle United en Brentford nog bij Brobbey uit kunnen komen als zij afscheid nemen van respectievelijk Alexander Isak en Yoanne Wissa, die beiden in verband worden gebracht met een zomers vertrek. Ook Aston Villa is nog op zoek naar een extra spits, stipt de journalist aan.

Buiten deze Europese topcompetities zou ook de Saudi Pro League een optie voor Brobbey kunnen zijn, schrijft Goodijk. Dat vanuit die regio belangstelling voor de spits bestaat is al langere tijd bekend. "Hij zou op die manier zijn goede vriend Steven Bergwijn achterna kunnen." Bovendien is de transfermarkt in Saudi-Arabië langer open dan die in Europese landen, waardoor er minder haast is geboden.

Aan een mogelijk vertrek van Brobbey naar Saudi-Arabië kleeft echter ook een groot nadeel: "Financieel kan dat een aantrekkelijke stap zijn, sportief is het een ander verhaal", aldus Goodijk. "Brobbey zou daarmee ook zijn deelname aan het WK van aanstaande zomer op het spel zetten: bondscoach Ronald Koeman liet zich eerder immers kritisch uit over de move van Bergwijn naar het Midden-Oosten."

Voetbalhoofdstad
354 Reacties
25 Dagen lid
1.216 Likes
Voetbalhoofdstad
Premium prijs voor ajax, premium salaris voor Brobbey. Iedereen blij.

Arena
207 Reacties
12 Dagen lid
770 Likes
Arena
Is het weer gespeculeer? Wat er ook gebeurd, het wordt langzaam de hoogste tijd, zowel voor hem zelf als voor Ajax. Ik vind dat het lang begint te duren. Zonder concrete interesse / biedingen gaat er niks gebeuren.

gtsb 2.0
5.824 Reacties
1.061 Dagen lid
25.230 Likes
gtsb 2.0
@Arena Mee eens. Ajax heeft gelukkig haar naam mee. Kroes met zijn skills kan Brobbey zeker nog voor 25+ verkopen.

dilima1966
2.520 Reacties
803 Dagen lid
15.510 Likes
dilima1966
Daar in de zandbak hoeft Brobbey niet zo erg aan de bak voor voeballen daar gaan spelers heen alleen voor her geld

ERIMIR
3.226 Reacties
411 Dagen lid
37.154 Likes
ERIMIR
Als die naar de zandbak kan gaan is het ook goed. Van Koeman hoeft Brobbey zich niets van aan te trekken, hij is toch ook al niet goed bezig.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

